[uCan-Post]
متى ستعدَّل الحكومة السورية قانون المعوقين , وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة .
أرجو الإجابة و الرد .
يجب أن يحوي قانون ذوي الاحتياجات الخاصة نصاً يجوز بموجبه تعيين والدة العاجز في دوائر الدولة إذا كانت تريد ذلك لكي تأكل وتطعم ولدها العاجز .
يرجى نشر التوضيح التالي حول عبد القادر صبره
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=167185
قدم الأستاذ مجدى كمال كتاباً بعنوان الأيدى البيضاء والذى يتحدث عن الدور الفعال للمملكة العربية السعودية تجاه عدة دول من البلاد العربية فى محاولة منه لاستشراق المستقبل عبر قراءة الماضى.
كما قام بسرد عدة أحداث ومواقف خاصة بجلالة الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله, وكيف تميز بالشجاعة والرجولة فى الفعل قبل القول فى عدة مواقف والتى من ضمنها موقفه تجاه القضية الفلسطينية, الحرب الأهلية فى لبنان، والدور الذى قام به فى المواجهة مع إسرائيل, ودوره أثناء الغزو العراقى للكويت.
تم إيداع نسخة من كتاب الأيدى البيضاء فى دار الكتب المصرية بتاريخ 4/11/2014 برقم إيداع 21371
المؤلف: ا / مجدى كمال: 00201223726772
المشرف على الكتاب: ا / خليل اليوسف: 00201097993860
لعنة الله على آل سعود
آل سعود خانوا الله
يساعدون أعداء الله على قتل الناس
اثار وسط دمشق تدمرها جهات حكوميه
حسب ما ورد بموقعكم الكريم – محليات –
حسب قول السيد مدير الاثار
(وأضاف عبد الكريم إن «هناك شكلاً آخر من التخريب ينجم عن جهل وعدم وعي الأهالي بأهمية التراث والحضارة حيث قام بعض الأهالي بتحطيم الأحجار الأثرية واستخدامها بالبناء أو استخدام هذه الأماكن الأثرية للسكن»،)
ما هو قول السيد مدير الاثار بالنكبه اللتي تجري على صرح اثري عمره اكثر من 500 عام وسط مدينه دمشق في التكيه السليمانيه انتهاك صريح وواضح وتخريب للاثار انشاءات وابنيه ومكاتب وهدم وطمس للاثار داخل التكيه السليمانيه السؤال برسم السيد مدير الاثار ووزاره الثقافه من المسؤول عن هذا التخريب انقذو اثار البلاد من المخربين والمفسدين
((( قولوا للشبيحة ….. الديرية دبيحة )))
===
أهلي وإخوتي بدير الزور اخبروني .. طمنوني عنكم
هل أسعدكم طعم الذبح .. وما إخبار أختكم الرقة هل مازالت تلقي الناس من اسطح المباني
هل مازال سيفكم يقطع جسد شرطي مسكين ذنبه انه كان يعيل أطفاله
أخبروني أهلي الأعزاء .. هل طعم النصل مالح .. أم حامض .. هل هو بارد أم حار
هل يشبه طعم النصل طعم الحرية الأمريكية
أم طعم الحرية السعودية
أسعدوني بأخباركم إخوتي …
هل خلصكم النصل من استبداد وظلم وقهر النظام
أثلجوا صدري أبنائي
هل حكم إخوتكم المسلمين
ارحم واعدل من الحكم ألبعثي الكافر الفاجر
وهل العدل عندكم عدل عمر أو عدل ابن تيمية
هل خلصكم إخوتكم الشيشان والاوزبك والتركستان والايغور
من فساد النظام وأزلامه
إخوتي أحبتي .. وما إخبار أمير المؤمنين اردوغان
وهل أغاثكم المعتصم الاردوغاني بجيوشه
هل دولتكم الإسلامية آمنتكم من خوف وأنقذتكم من جوع وأفشت السلام بينكم
…
…
…
أخبارنا نحن لا تسر السامعين
واحب ان اخبركم ان النظام عندنا خبيث ماكر
برغم معارضتنا الشديدة لقراراته ..
ولكنه دائما يبقي حضنه مفتوحا لمن يتوب ولو كان على يديه من الدماء مثل الجبال
نظامنا ترككم تقيمون دولتكم لتقدموا نموذجا أفضل ينجذب إليه المؤمنون
ونظامنا الظالم لايمتعنا بطعم الذبح رغم توسلنا
أن اقسي ما يمكن لنظامنا ان يعاقبنا به هو الحبس
وما طعم الحبس شيء لاتقارن متعته بمعانقة السيف للرقاب
مدارسنا عامرة … ما إخبار مدارسكم لعلها مزدانة برسوم الأطفال
مشافينا تستقبلنا … ما إخبار مشافيكم أتقوم بعمليات القلب والعين والكلى مجانا
مقاهينا مزدحمة … ما إخبار مقاهيكم وهل لا زلتم تسهرون إلى الصباح على الجسر المعلق
نوادينا لا مكان فيها كاملة الحجز … ما إخبار نواديكم أتوجد بها أمكنة للحجز
شواطئنا مليئة بالسافرات والسافرين .. ما إخبار الفرات هل مازال احمر اللون من لون سبايكر
شوارعنا مكتظة … ما إخبار شوارعكم هل تزينها الإعلانات والمصابيح
مبانينا تتكاثر كالجرب … ما إخبار مبانيكم هل لازالت البلدية تحدها بأربع طبقات
كهربائنا تلفوننا مياهنا محاكمنا قطارنا حضاناتنا مخافر شرطتنا وسائل نقلنا أفراننا مؤسساتنا وظائفنا … ما إخبار هذا عندكم
عندنا كل شيء كما كان قبل قدوم جيوش الفتح الإسلامية إليكم
فهل كل شيء أفضل
فهل كل شيء على ما يرام
هل كان قائد الجيش محمد أم أبا بكر .. لعله خالد أو معاوية … لا أظن انه ابن تيمية لأنه مشغوولكم.من
يسعدني ان اسمع انه برنار ليفي رضي الله عنه وأرضاه … أو ولي الله شارون غفر الله له ولكم … وأثلج صدري ان من فتح الفتح المبين السعودي الفاتح المحيسني
إخوتي أخيرا
( هلا أسمعتمونا نداءكم المقدس … قولوا للشبيحة الديرية دبيحة )
اسأل الله لكم الرحمة
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متى ستعدَّل الحكومة السورية قانون المعوقين , وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة .
أرجو الإجابة و الرد .
يجب أن يحوي قانون ذوي الاحتياجات الخاصة نصاً يجوز بموجبه تعيين والدة العاجز في دوائر الدولة إذا كانت تريد ذلك لكي تأكل وتطعم ولدها العاجز .
يرجى نشر التوضيح التالي حول عبد القادر صبره
http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=167185
قدم الأستاذ مجدى كمال كتاباً بعنوان الأيدى البيضاء والذى يتحدث عن الدور الفعال للمملكة العربية السعودية تجاه عدة دول من البلاد العربية فى محاولة منه لاستشراق المستقبل عبر قراءة الماضى.
كما قام بسرد عدة أحداث ومواقف خاصة بجلالة الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله, وكيف تميز بالشجاعة والرجولة فى الفعل قبل القول فى عدة مواقف والتى من ضمنها موقفه تجاه القضية الفلسطينية, الحرب الأهلية فى لبنان، والدور الذى قام به فى المواجهة مع إسرائيل, ودوره أثناء الغزو العراقى للكويت.
تم إيداع نسخة من كتاب الأيدى البيضاء فى دار الكتب المصرية بتاريخ 4/11/2014 برقم إيداع 21371
المؤلف: ا / مجدى كمال: 00201223726772
المشرف على الكتاب: ا / خليل اليوسف: 00201097993860
لعنة الله على آل سعود
آل سعود خانوا الله
يساعدون أعداء الله على قتل الناس
اثار وسط دمشق تدمرها جهات حكوميه
حسب ما ورد بموقعكم الكريم – محليات –
حسب قول السيد مدير الاثار
(وأضاف عبد الكريم إن «هناك شكلاً آخر من التخريب ينجم عن جهل وعدم وعي الأهالي بأهمية التراث والحضارة حيث قام بعض الأهالي بتحطيم الأحجار الأثرية واستخدامها بالبناء أو استخدام هذه الأماكن الأثرية للسكن»،)
ما هو قول السيد مدير الاثار بالنكبه اللتي تجري على صرح اثري عمره اكثر من 500 عام وسط مدينه دمشق في التكيه السليمانيه انتهاك صريح وواضح وتخريب للاثار انشاءات وابنيه ومكاتب وهدم وطمس للاثار داخل التكيه السليمانيه السؤال برسم السيد مدير الاثار ووزاره الثقافه من المسؤول عن هذا التخريب انقذو اثار البلاد من المخربين والمفسدين
لعنة الله على آل سعود
((( قولوا للشبيحة ….. الديرية دبيحة )))
===
أهلي وإخوتي بدير الزور اخبروني .. طمنوني عنكم
هل أسعدكم طعم الذبح .. وما إخبار أختكم الرقة هل مازالت تلقي الناس من اسطح المباني
هل مازال سيفكم يقطع جسد شرطي مسكين ذنبه انه كان يعيل أطفاله
أخبروني أهلي الأعزاء .. هل طعم النصل مالح .. أم حامض .. هل هو بارد أم حار
هل يشبه طعم النصل طعم الحرية الأمريكية
أم طعم الحرية السعودية
أسعدوني بأخباركم إخوتي …
هل خلصكم النصل من استبداد وظلم وقهر النظام
أثلجوا صدري أبنائي
هل حكم إخوتكم المسلمين
ارحم واعدل من الحكم ألبعثي الكافر الفاجر
وهل العدل عندكم عدل عمر أو عدل ابن تيمية
هل خلصكم إخوتكم الشيشان والاوزبك والتركستان والايغور
من فساد النظام وأزلامه
إخوتي أحبتي .. وما إخبار أمير المؤمنين اردوغان
وهل أغاثكم المعتصم الاردوغاني بجيوشه
هل دولتكم الإسلامية آمنتكم من خوف وأنقذتكم من جوع وأفشت السلام بينكم
…
…
…
أخبارنا نحن لا تسر السامعين
واحب ان اخبركم ان النظام عندنا خبيث ماكر
برغم معارضتنا الشديدة لقراراته ..
ولكنه دائما يبقي حضنه مفتوحا لمن يتوب ولو كان على يديه من الدماء مثل الجبال
نظامنا ترككم تقيمون دولتكم لتقدموا نموذجا أفضل ينجذب إليه المؤمنون
ونظامنا الظالم لايمتعنا بطعم الذبح رغم توسلنا
أن اقسي ما يمكن لنظامنا ان يعاقبنا به هو الحبس
وما طعم الحبس شيء لاتقارن متعته بمعانقة السيف للرقاب
مدارسنا عامرة … ما إخبار مدارسكم لعلها مزدانة برسوم الأطفال
مشافينا تستقبلنا … ما إخبار مشافيكم أتقوم بعمليات القلب والعين والكلى مجانا
مقاهينا مزدحمة … ما إخبار مقاهيكم وهل لا زلتم تسهرون إلى الصباح على الجسر المعلق
نوادينا لا مكان فيها كاملة الحجز … ما إخبار نواديكم أتوجد بها أمكنة للحجز
شواطئنا مليئة بالسافرات والسافرين .. ما إخبار الفرات هل مازال احمر اللون من لون سبايكر
شوارعنا مكتظة … ما إخبار شوارعكم هل تزينها الإعلانات والمصابيح
مبانينا تتكاثر كالجرب … ما إخبار مبانيكم هل لازالت البلدية تحدها بأربع طبقات
كهربائنا تلفوننا مياهنا محاكمنا قطارنا حضاناتنا مخافر شرطتنا وسائل نقلنا أفراننا مؤسساتنا وظائفنا … ما إخبار هذا عندكم
عندنا كل شيء كما كان قبل قدوم جيوش الفتح الإسلامية إليكم
فهل كل شيء أفضل
فهل كل شيء على ما يرام
هل كان قائد الجيش محمد أم أبا بكر .. لعله خالد أو معاوية … لا أظن انه ابن تيمية لأنه مشغوولكم.من
يسعدني ان اسمع انه برنار ليفي رضي الله عنه وأرضاه … أو ولي الله شارون غفر الله له ولكم … وأثلج صدري ان من فتح الفتح المبين السعودي الفاتح المحيسني
إخوتي أخيرا
( هلا أسمعتمونا نداءكم المقدس … قولوا للشبيحة الديرية دبيحة )
اسأل الله لكم الرحمة