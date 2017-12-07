5 خطوات يحددها أردوغان لمواجهة قرار ترامب حول القدس

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه أمام نواب حزب العدالة والتنمية في البرلمان، سلسلة خطوات مؤكداً أن بلاده ستُقدم عليها في حال إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، أو الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، وفقا لوكالة “الأناضول” التركية.

وبحسب الوكالة، فإن الرئيس التركي حدد خمس خطوات في هذا الإطار، هي:

1 – البدء بتوجيه تحذير إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب هذه الخطوة، حيث قال: “أقول للسيد ترامب، القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين”.

2 – التوجه إلى المجتمع الدولي باعتبار أن هذه الخطوة ستأتي “بينما يستمر نزيف دم الشعب الفلسطيني، ويتواصل انتهاك حقوق الإنسان والحريات هناك”، ومن هنا فإنّ اتخاذها “لا يعتبر انتهاكاً للقوانين الدولية فحسب، بل يعدّ طعنة كبيرة للوجدان الإنسانية”.

3 – تركيا رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي، “سنتابع هذه المسألة إلى النهاية”، وفي حال تمّ الإقدام على تنفيذ هذه الخطوة، ستدعو “زعماء دول المنظمة إلى اجتماع في إسطنبول خلال مدة أقصاها 10 أيام”.

4 – تركيا لن تكتفي بدعوة زعماء منظمة التعاون الإسلامي إلى اجتماع بهذا الشأن، بل ستقوم “بتحريك العالم الإسلامي عبر تنظيم فعاليات مهمة خلال الاجتماع، لأن هذه الحادثة ليست عادية”.

5 – تركيا ستمضي قدماً في مواجهة هذه الخطوة المتوقعة، وقد تصل إلى “قطع علاقاتنا الدبلوماسية مع إسرائيل”.

ويأتي حديث الرئيس التركي، بعد تواتر أنباء عن عزم ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث نقلت “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين كبار، أن ترامب سيعترف (الأربعاء) بالقدس عاصمة لإسرائيل ويطلق عملية نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة التاريخية.

وقال المسؤولون إنه في مواجهة المعارضة من الدول العربية، سيعلن ترامب في خطاب أنه أمر وزارة الخارجية بالبدء في إعداد خطة لنقل السفارة من تل أبيب في عملية يتوقع أن تستغرق ثلاث أو أربع سنوات. ولن يحدد الرئيس الأمريكي جدولا زمنيا لذلك.

وأضاف المسؤولون أنه سيوقع وثيقة أمن قومي تجيز له تأجيل نقل السفارة في الوقت الحالي، نظرا لعدم وجود مبنى في القدس يمكن أن ينتقل إليه الدبلوماسيون الأمريكيون حتى الآن ولتجهيز الترتيبات الأمنية ومساكن للدبلوماسيين.

شام تايمز

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