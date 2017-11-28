دي ميستورا: يجب أن تجري مفاوضات جنيف دون شروط مسبقة .. روسيا تقترح فرض هدنة في الغوطة الشرقية يومي 28 و29 الجاري

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الاثنين, على ضرورة اجراء الجولة القادمة من مفاوضات جنيف بين وفدي الحكومة والمعارضة، دون شروط مسبقة.

وقال دي ميستورا، متحدثا عبر قناة تلفزيونية من جنيف، خلال كلمة لمجلس الأمن الدولي “تلقينا الليلة الماضية رسالة مفادها أن الحكومة السورية لن تسافر إلى جنيف اليوم”، معربا عن” أمله بأن يصل وفد دمشق إلى جنيف في القريب العاجل للمشاركة في المفاوضات المقرر أن تنطلق غدا”.

وأفادت مصادر دبلوماسية، سابقاً أن وفد الحكومة أرجأ السفر إلى جنيف، لأن دمشق مستاءة من البيان الصادر عن اجتماع المعارضة السورية في الرياض الأسبوع الماضي.

واعتبر المبعوث الأممي ان مؤتمري سوتشي والرياض “قد يساعدان على إطلاق مفاوضات حقيقية في جنيف”، مؤكداً أن “التسوية السياسية هي الحل الوحيد للأزمة السورية”.

وتضمن البيان الختامي لاجتماع قوى المعارضة السورية في الرياض الأسبوع الماضي، مطالبة بتنحي الرئيس الأسد عن منصبه مع بداية العملية الانتقالية.

وتجري روسيا مساعيها بالتعاون مع شركائها من اجل عقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية, حيث وافقت الحكومة السورية على الحضور, فيما رفضت “هيئة التفاوض” و “الائتلاف الوطني” المشاركة.

واضاف دي ميستورا ان مفاوضات جنيف تعتمد على تنفيذ القرار 2254 الذي يشمل إجراء الانتخابات ودستور جديد لـ سوريا”.

واشار الى ان “جميع السوريين بمن فيهم اللاجئون سيشاركون في الانتخابات المرتقبة بسوريا”.

وتابع المبعوث الأممي أن “هدفنا النهائي هو تنظيم انتخابات عادلة يشارك فيها جميع السوريين”.

ودعا ي ميستورا وفدي النظام والمعارضة “ليكونا جاهزين للتفاوض” ، مرحباً “بمناقشة السلة الأولى وهي الانتقال السياسي والحكم الانتقالي”.

واعرب الموفد الاممي عن “الامل بالتوصل إلى تسوية حول ملف المعتقلين”.

وكان دي ميستورا، أعلن الجمعة الماضية، أن الدستور الجديد سيكون أحد أهم قضايا المحادثات في جنيف, مشيراً إلى أن هناك مؤشرات على تقدم في مجال تحقيق بدء الحوار السياسي في سوريا.

ومن المقرر أن تنطلق جولة ثامنة من مفاوضات السلام السورية غير المباشرة في جنيف يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني الجاري، وسط تأكيدات أممية بان المفاوضات ستركز على الدستور والانتخابات.

وتمت خلال الجولات, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب,في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.

وعن تكلفة اعادة اعمار سوريا, قال دي ميستورا “إن التكلفة ستبلغ 250 مليار دولار على أقل تقدير”.

وبدأت دول وشركات كثيرة تفكر بمرحلة إعادة الإعمار والمشاريع الضخمة التي ستقام في سوريا على الرغم من استمرار الأزمة في البلاد.

ورحبت السلطات السورية بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط بالعدوان على سوريا والتي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً ضد الإرهاب للمساهمة في رفد جهودها بإعادة الإعمار.

روسيا تقترح فرض هدنة في الغوطة الشرقية يومي 28 و29 الجاري

اقترحت وزارة الدفاع الروسية, يوم الاثنين, فرض وقف إطلاق النار في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق يومي 28 و29 تشرين الثاني الجاري, عقب تصاعد العمليات العسكرية, المتزامنة مع تدهور في الاوضاع الانسانية والصحية.

ونقلت وكالات انباء روسية عن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الفريق سيرغي كورالينكو، خلال مؤتمر صحفي،قوله انه يجب إجراء “نظام هدنة” يومي 28 و29 الجاري في الغوطة الشرقية, من أجل تجنب آية انتهاكات لوقف الأعمال القتالية”.

وكان مركز المصالحة الروسي توصل, يوم الجمعة, لاتفاق مع المعارضة المسلحة, حول إرسال قافلة إنسانية أممية جديدة إلى الغوطة الشرقية .

وتوصلت قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا والمعارضة السورية, في تموز الماضي، لاتفاق على آلية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بوساطة مصرية.

وتشهد الغوطة الشرقية, ,والتي يقطنها نحو 500 ألف نسمة حصارا من قوات النظام منذ أعوام, ما أدى إلى نقص بالغذاء والدواء، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية فيها، إضافة إلى عمليات القصف و الاشتباكات على أطرافها.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها “جيش الإسلام”, “فيلق الرحمن”, طوال معظم فترات الصراع .

ومنطقة الغوطة الشرقية مشمولة ضمن مناطق خفض التوتر بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع استانا في ايلول الماضي.

شام تايمز

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