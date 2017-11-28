حديث ميسي مع فيلانويفا يورط الحكم المساعد لقمة ميستايا

ذكرت تقارير صحفية، حديث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، مع إيجليسياس فيلانويفا حكم مباراة الفريق الكتالوني أمام فالنسيا أمس الأحد على ملعب “ميستايا” في الجولة الـ13 من الليجا وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

ورفض الحكم احتساب هدف واضح لميسي في مباراة فالنسيا، في الدقيقة 30، بعدما تجاوزت الكرة بوضوح خط مرمى نيتو حارس الخفافيش.

وبعد نهاية الشوط الأول توجه ميسي إلى الحكم وتحدث معه عن الهدف الذي لم يحتسب، واستطاعت بعض الكاميرات التقاط حديث ميسي مع الحكم.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية ما كشفته بعض المحطات التلفزيونية وأكدت أن ميسي توجه للحكم وقال له: “أنت مخطئ، والآن أنت ذاهب لرؤية الكرة”.

ورد مساعد الحكم إنريكي خوسيه راموس على كلمات ميسي وقال له: “لم يكن واضحًا” ليضيف فيلانويفا: “خوسيه قال لي إنها ليست هدفًا وأنا لم أكن متأكدًا”.

وكان ميسي قد أكد للحكم فيلانويفا عن طريق الإيماءات: “الخط كان هنا والكرة كانت هناك” ولم ينكر ولم يؤيد الحكم حديث الأرجنتيني وقال له: “لم أكن متأكدًا.. سنرى ذلك في الداخل”.

كووورة

شام تايمز

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