ماركينيوس: سان جيرمان يمتلك لاعبًا أمهر من نيمار وميسي ورونالدو

يرى البرازيلي ماركينيوس كوريا، مدافع باريس سان جيرمان، أنَّ الفريق الفرنسي يمتلك لاعبًا أكثر مهارة من ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، ونيمار دا سيلفا.

وقال ماركينيوس في حديث مع صحيفة “لو جورنال دو ديمونش” الفرنسية اليوم الأحد، إنَّ زميله الألماني جوليان دراكسلر، يمتلك مهارات كبيرة، وقدرات خارقة، في العبور من خصومه، في المواجهات الثنائية.

وذهب الأمر بالمدافع ذي الـ23 ربيعًا، بالقول إنَّ “دراكلسر أكثر مهارة من زميله ومواطنه نيمار، وليونيل ميسي (نجم برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (هداف ريال مدريد التاريخي)”.

وأضاف “لقد واجهت في مسيرتي مجموعة من اللاعبين الكبار. لعبت ضد كريستيانو رونالدو، وميسي، ونيمار، لكن دراكسلر أكثر مهارة منهم جميعًا”.

وتابع “جوليان أكثر من أبهرني مهاريًا. ربما هو لا يملك سرعة اللاعبين الذين ذكرتهم، لكنه قادر على التخلص من خصومه بفضل استلامه المميز، ولمسته الساحرة، وذكائه الخارق”.

يُذكر أنَّ باريس سان جيرمان، رفض التخلي عن لاعبه الألماني في الصيف الماضي، رغم حاجته الماسة لبيع بعض الأسماء من أجل الامتثال لقانون اللعب المالي النظيف.

كووورة

شام تايمز

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