الصين تسحب منتخبها من ألمانيا لهذا السبب!

خلال أول مباراة لمنتخب ناشئي الصين تحت 20 عاماً في دوري جنوب غرب ألمانيا، أمام نادي “شوت ماينز” في 18 تشرين الثاني الجاري، رفع نشطاء علم التبت؛ ليعترض الفريق الصيني ويغادر أرض الملعب ويعود بعد نصف ساعة تقريباً، ليستكمل المباراة، بعدما أنزل هؤلاء علم التبت.

وبحسب موقع (DW) غضب الصينيون مما وقع وطالبت الخارجية الصينية الألمان “باحترام الضيوف”، غير أن “الاتحاد الألماني لكرة القدم” (DFB) ذكر أنه لا يمكنه منع جمهور المباريات من حق حرية التعبير عن الرأي، وقام الآن بإلغاء كافة مباريات الفريق الصيني، التي كان من المفروض أن تقام هذا العام؛ خوفاً من وقوع أعمال عنف.

وعليه استدعى “الاتحاد الصيني لكرة القدم” (CFA) منتخب الناشئين للعودة إلى بلده، وقال في بيان “لقد تقرر منح مشروع منتخب تحت 20 عاماً إجازة، ونظمنا عودة المنتخب إلى البلاد”.

وقال روني تسيمرمان، نائب رئيس الاتحاد الألماني: “مع الأسف بالنسبة لكل الأطراف المشاركة فإن المشروع من وجهة نظر الاتحاد الألماني لم يحقق الموافقة العريضة المنتظرة”، حسب ما نقل موقع “شبورت1” الألماني.

وحول سبب وقف المشروع قال تسيمرمان “إن المشروع تم استغلاله من قبل بعض المتفرجين القلائل لإرسال رسالة اعتبرها المنتخب الصيني مهينة”. وتابع نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم “إذا كانت هناك مباريات ودية وأصبح الأمر يتعلق بفعاليات سياسية وليس رياضية فإن الأمر لا يمكن أن يكون من مصلحتنا”.

شام تايمز

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