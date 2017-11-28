لاجئ سوري يفوز ببطولة العالم في الملاكمة.. لمن أهدى فوزه؟

حقق الملاكم الألماني من أصول سورية “مانويل شعار” بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل، كأول ألماني يحقق هذا الإنجاز منذ 85 عاما. مهدياً اللقب لألمانيا والمستشارة ميركل قائلاً: لقد “أنجزنا”.

وتغنت الصحف الألمانية (الأحد)، بحسب موقع دويتشه فيله، بالإنجاز غير المسبوق الذي حققه الملاكم الألماني من أصول سورية ولبنانية، مانويل شعار (33 عاما)، بفوزه ببطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، (WBA) وهي أول مرة يفوز فيها ألماني بالبطولة منذ أن فقدها الأسطورة ماكس شميلينغ عام 1932.

واستطاع شعار في ساعة متأخرة من ليلة الأحد في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، الفوز بالنقاط، بإجماع القضاة، على الروسي ألكسندر يوستينوف (40 عاما)، رغم الصعوبات التي واجهها في بداية المباراة.

ووجه شعار رسالة بعد فوزه من فوق الحلبة قائلاً: “لقد ضغط على نفسي بشدة، رغم رصاصتين في البطن وخصرين جديدين”. وتابع: “أهدي اللقب إلى ألمانيا والسيدة ميركل، لقد أنجزنا، فنحن بطل العالم، وهذه هديتي لكم”. في إشارة إلى عبارة ميركل قبل نحو عامين بخصوص أزمة اللاجئين والتي قالت “سننجز الأمر”، قاصدة أن ألمانيا ستتغلب على الأزمة.

ومحمود الشعار، هو الاسم الحقيقي لمانويل شار، فقد ولد لأب سوري وأم لبنانية. قتل والده في الحرب الأهلية اللبنانية وفرت أمه مع ستة من أطفالها الثمانية إلى ألمانيا عام 1989، وكان عمر مانويل نحو 4 سنوات، وعاشت الأسرة في برلين وإيسن، ويسكن الآن في مدينة كولونيا.

وكان محمود شعار قد تعرض قبل 14 شهراً لإطلاق نار وأصيب بالرصاص في بطنه في أحد محلات (الشاورما) في مدينة إيسن وأجريت له جراحة عاجلة. وقبل ستة أشهر خضع لجراحة من جديد لتركيب مفصلين صناعيين في الخاصرة بسبب مرضه بالتهاب المفاصل، حسب ما ذكرت صحيفة بيلد.

ويتحتم على مانويل شار أن يتوصل على جناح السرعة لاتفاق مع الملاكم فرس أوكويندو (من بورتوريكو) من أجل مباراة جديدة للدفاع عن لقبه، وإلا سيدخل في دوامة ربما تجعل لقبه بدون قيمة، بحسب بيلد.

شام تايمز

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