لاجئ سوري مثّل الأطفال في يومهم العالمي .. فمن هو؟

ألقى الطفل السوري اللاجئ في كندا باسل الرشدان كلمة في مقر الأمم المتحدة، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، داعياً فيها قادة العالم لوقف الحرب والتركيز على تعليم الأطفال. وقبل ذلك تفاجأ الطفل بمكالمة من رئيس الوزراء الكندي.

وقال الرشدان في كلمته التي ألقاها في مقر منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للطفل: “يجب على قادة العالم أن يوقفوا الحرب ويركزوا على التعليم. نحن بحاجة إلى تعليم أكبر عدد ممكن من الأطفال. إنهم قادة المستقبل، ولهذا فإن ما نريده لكل طفل هو السلام”.

وقبل إلقاء الكلمة تفاجئ الطفل الذي يبلغ الثانية عشرة من العمر بمكالمة من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي أثني عليه وقال: “لقد سمعت أشياء رائعة عن كل ما تقومون به في جزيرة الأمير إدوارد، وأنا متحمس بالفعل لما ستضيفه على المنصة العالمية”، بحسب موقع مهاجر نيوز.

ووصفت منظمة اليونيسيف في تغريدة لها على تويتر الكلمات التي قالها الرشدان مع طفلة سورية أخرى بـ”المُلهمة”.

وتعد عائلة الطفل باسل الرشدان أول عائلة سورية تم إعادة توطينها في جزيرة الأمير إدوارد في كندا، حيث وصلت في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ديسمبر عام 2015 إلى كندا قادمة من الأردن، بحسب المفوضة العليا لشؤون اللاجئين.

ويعيش باسل مع إخوته شاسا (8 سنوات) وإدريس (6) ووالديه في عاصمة الجزيرة التي تقع شرق البلاد، شارلوت اتاون، ويذهب للمدرسة هناك، ما ساعده على إتقان الإنجليزية. ويشكل الأطفال ذوو الأصول المهاجرة أكثر من نصف التلاميذ في صفه الذي يضم 16 تلميذاً، حسبما ذكرته المفوضية.

شام تايمز

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