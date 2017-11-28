بالفيديو .. مسابقة لاختيار ملكة جمال السجينات في البرازيل

أقام احد السجون في البرازيل مسابقة لاختيار ملكة جمال للسجينات، حيث تم فتح السجن لدخول الجمهور لحضور المسابقة.

وتداولت وسائل اعلام مقطع فيديو، اظهر 10 متسابقات تنافسن على لقب ملكة جمال سجن “تالافيرا بروس” في ريو دي جينيرو بالبرازيل.

وسمحت إدارة السجن لمصممي أزياء ومتخصصين في المكياج بتجهيز المتسابقات البرازيليات للمسابقة.

ويأتي تنظيم المسابقة، في وقت ارتفع فيه عدد الإناث في السجون البرزيلية بمقدار 567 سجينة من عام 2000 إلى عام 2014.

وتحتل البرازيل المركز الرابع في عدد السجون والمساجين في العالم، بتقدير يصل إلى أكثر من 600 ألف سجين ومحتجز في مرافق مصممة لـ377 ألف سجين.

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شام تايمز

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