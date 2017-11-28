10 أسرار في “مسنجر فيسبوك” قد لا تعرف أغلبها

نشر موقع “ماشابل” تقريراً، كشف فيه عن ماوصفه بـ “أسرار تطبيق مسنجر” التي لا يعرف كثير منها أغلب مستخدمي التطبيق.

ومن الميزات التي يتمتع بها التطبيق ولا يعرفها أغلبها الكثير من المستخدمين وفقاً للموقع:

تشغيل مسنجر على الحاسوب: يمكن التواصل مع الأصدقاء عبر مسنجر دون متابعة “أخبار فيسبوك”، التي تكون في بعض الأحيان مزعجة، وذلك من خلال موقع Messenger.com.

المحادثات السرية: يمكن تشفير محادثة معينة في حال رغب المستخدم أن تبقى سرية وأن لا يقرأها أحد، من خلال دخول المحادثة ثم الضغط على Secret. وستختفي المحادثة بعد مدة معينة.

محادثة “على ذوقك”: يمنح مسنجر فرصة اختيار شكل المحادثة الذي يريدها المستخدم ولون خلفيتها وأشكال الوجوه التعبيرية التي يرغب في استخدامها بالإضافة إلى اختيار “عنوان” لتلك المحادثة.

إرسال وطلب المال: يوفر مسنجر ميزة طلب واستقبال الأموال، وذلك من خلال إدخال بيانات بطاقة الإتمان ثم إرسال المال إلى صديق.

إضافة أصدقاء من خلال “رمز الحساب”: يمكن إضافة صديق بالاعتماد على طريقة جديدة دون الحاجة إلى كتابة اسم حسابه، وتقوم العملية على أساس “My Code” الذي يظهر في خيارات مسنجر، حيث يلجأ المستخدم إلى صفحة الصديق الذي يرغب في إضافته ثم الضغط على “Scan Code”.

الألعاب: يوفر مسنجر قائمة متنوعة ومختلفة من الألعاب، حيث يمكن اللعب مع الأصدقاء بشكل مباشر، من خلال دخول محادثة مع الصديق ثم اختيار “plus” ثم الضغط على “Games”.

التحدث مع الروبوت: العديد من الشركات والحسابات الرسمية توفر خاصية الحديث مع “الروبوت”، الذي يتكلف بالرد بشكل مباشر وسريع على استفسارات وطلبات الأشخاص.

تبادل الأخبار والوصفات: يمكن تبادل العديد من الأمور المهمة مع الأصدقاء، مثل الأخبار ووصفات الطبخ والمطاعم ومواعيد رحلات الطيران.

تحويل الرسالة إلى “D3”: يوفر مسنجر أكثر من 42 تقنية لعرض الرسالة بطريقة “متحركة” من خلال اختيار خاصية “ScribbleChat”.

إرسال تسجيل صوتي: من السهل إرسال تسجيل صوتي، إذا كانت الرسالة طويلة ولم يرغب في كتابتها المستخدم يدويا، وذلك من خلال الضغط على رمز “الميكروفون” الذي يظهر في أسفل المحادثة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes