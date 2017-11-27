فالنسيا يقدم هدية لريال مدريد بإيقاف برشلونة

تعادل برشلونة مع مضيفه فالنسيا بهدف لكل فريق، على ملعب الميستايا، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ13 من الليجا.

وأحرز رودريجو مورينو هدف فالنسيا، في الدقيقة 60، فيما سجل جوردي ألبا لبرشلونة، في الدقيقة 82.

وارتفع بذلك رصيد برشلونة، للنقطة 35، في صدارة الترتيب، وظل فالنسيا في المركز الثاني، بـ31 نقطة.

وانطلق اللقاء بضغط كتالوني منذ البداية، وجاء أول تهديد لمرمى فالنسيا، عن طريق تسديدة قوية، كادت أن تسفر عن الهدف الأول، لكن أخرجها نيتو لضربة ركنية.

واصل برشلونة الضغط خلال ربع الساعة الأول، وتمكن راكيتيتش من مراوغة باريخو، وسدد كرة وصلت لأحضان حارس فالنسيا.

تعامل الخفافيش مع سيطرة برشلونة بشكل جيد، حيث توالت المحاولات لاختراق دفاعهم، لكن جاءت ردة فعل باوليستا وجاراي رائعة، ومنعا ميسي وسواريز من تشكيل أي خطورة على مرماهم.

اعتمد فالنسيا في نصف الساعة الأول، على سرعة وانطلاقات جويديس، والتي لم تلق نجاحًا ملحوظًا، في ظل سرعة سيميدو في الارتداد الدفاعي، بالإضافة لغياب زازا ومورينو وسط دفاع برشلونة.

وفي الدقيقة 29، ثار لاعبو برشلونة في وجه الحكم ايجليسياس، بعدما رفض احتساب هدف صحيح لليونيل ميسي، عقب تسديدته التي فشل نيتو في التصدى لها، لتتخطى الكرة خط المرمى بكل وضوح.

وقبل نهاية الشوط الأول، انفرد لويس سواريز بمرمى نيتو، بعد تجاوز جايا، لكن الحارس تصدى للكرة.

وبدأ الشوط الثاني بحماس لأصحاب الأرض، من أجل إدراك هدف التقدم، وانطلق جويديس بالكرة من الجبهة اليمنى، ليمررها لزازا الخالي من الرقابة، لكن تسديدته جاءت خارج إطار المرمى.

لم يمل مدافعو فالنسيا من الزود عن مرماهم، عن طريق باوليستا المتألق، الذي نجح في التعامل مع عرضية خطيرة من ميسي، قبل أن تصل لسواريز.

انتفض أصحاب الأرض، وأخذوا في تبادل الكرة بعرض الملعب، لإيجاد ثغرات في خط وسط برشلونة، وانطلق جويديس، الذي راوغ سيميدو، ثم مرر لمورينو، لكن شتيجن تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 60، أعلن مورينو عن الهدف الأول للخفافيش، بعد أن استقبل كرة عرضية، تأخر شتيجن في الوصول لها، ليستغل كذلك بطء فيرمايلين، ويسكنها الشباك.

أجرى فالفيردي تغييرين، بخروج راكيتيتش وإنييستا، ونزول جيرارد دولوفيو ودينيس سواريز، لتنشيط النواحي الهجومية، أمام دفاعات فالنسيا الحصينة.

وتألق الحارس نيتو في الدقيقة 76، بتصديه لكرة قوية للغاية على الطائر من سواريز، وفي الدقيقة 81 أجرى مارسيلينو أول تغييراته، بخروج صاحب الهدف، مورينو، ودخول بيريرا.

وفي الدقيقة 82 تمكن جوردي ألبا من إدراك التعادل، عبر تمريرة رائعة من ليونيل ميسي، ليسكنها الشباك بتسديدة على الطائر.

ومرت الدقائق الأخيرة دون جديد، لتنتهي المباراة بالتعادل (1-1)، ليقدم بذلك فالنسيا هدية كبيرة، لغريم برشلونة الأول، ريال مدريد.

كووورة

شام تايمز

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