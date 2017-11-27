رد صادم من رئيس فرنسا على شابة عربية ناشدته إبقاءها في فرنسا بجانب والديها المريضين

تلقت شابة مغربية رداً صادماً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما ناشدته السماح لها بالبقاء في فرنسا، بجابن والديها المريضين.

وطلب الشابة من الرئيس الفرنسي، بحسب ما أوردت قناة “العربية”، أن يساعدها في الحصول على الإقامة، إلا أنه طلب منها العودة إلى بلدها إن لم تكن في خطر.

وخلال زيارة ماكرون، يوم الثلاثاء الماضي (21/11) إلى أحد مراكز المتطوعين في العاصمة باريس، طلبت منه الشابة أن يساعدها للبقاء في فرنسا التي دخلتها وفق تأشيرة تجارية انتهت مدتها، بتمكينها من أوراق الإقامة لأنها ترغب في الاعتناء بوالديها المريضين اللذين يقيمان بفرنسا، إلاّ أن ماكرون رفض طلبها وبرّر ذلك بأن “فرنسا لا يمكن أن تستوعب جميع من يأتون بتأشيرات ويريدون البقاء بعد ذلك”.

وأضاف: “أقولها لك صراحة، عودي إلى بلادك، إذا كنت تتمتعين بالأمن ولا تواجهين خطراً فيها، لا يمكن أن نعطي أوراق الإقامة لكل الناس، يجب أن نحمي ونستقبل ونساعد الأشخاص الضعفاء فقط الذين يواجهون مخاطر أمنية في بلدانهم”.

شام تايمز

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