السجن مدى الحياة لمراهقة قتلت طفلة في بريطانيا

حكم القضاء البريطاني على فتاة مراهقة في السادسة عشرة من العمر بالسجن المؤبد مع النفاذ لخمس سنوات، لإدانتها بقتل طفلة في السابعة من عمرها، في جريمة هزّت المجتمع البريطاني.

وقال القاضي أثناء جلسة المحاكمة “فظاعة الفعل، قتل طفلة، تتحدث عن نفسها (…) أنت تشكلين خطراً كبيراً”، وأضاف “نظراً لصمتك، السؤال المهم الآن هو ما إن كنا قادرين على توقّع كم سيبقى هذا الخطر”، وكانت المتهّمة تشدد على أنها قتلت الطفلة عن غير عمد.

في التاسع من كانون الثاني/يناير، عثر على الطفلة كايتي راف في حقل مجاور لمدينة يورك شمال إنكلترا مع إصابات بالغة في عنقها وصدرها، وقد نقلت إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها، وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي، بعد ذلك أوقفت الشرطة المراهقة البالغة حينها 15 عاماً وكانت مغطّاة بالدم وفي يدها أداة حادة، وهي التي أبلغت الشرطة بنفسها.

وأظهرت تقارير نفسية أنها مصابة باضطرابات منذ عام قبل ارتكابها الجريمة، وقال محاميها إنها وقعت ضحية هذيان فكري جعلها تعتقد أن ضحيتها ليست إنساناً، وأن قوى شريرة تسيطر عليها، وأكد المحامي أنها كانت تعتقد أن بعض الأشخاص ليسوا من البشر بل هم روبوتات.

وفي سياق منفصل رص مشاهير عدة في الولايات المتحدة الصفوف، دعماً لسينتويا براون التي حكم عليها بالسجن مدى الحياة بعدما قتلت رجلاً في الثالثة والاربعين عندما كانت في سن السادسة عشرة وتُرغم على ممارسة الدعارة.

وتعود القضية الى العام 2004 الا ان المغنية ريهانا ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لفتتا للتو الانتباه مجدداً، الى هذه القضية بفضل رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن خلال هاشتاغ #أفرجوا_عن_سينتويا_براون ، نددت ريهانا “بسير الامور كلياً بالاتجاه الخاطئ عندما يسمح النظام القائم للمغتصب ان يعيش طليقاً، لكنه يضع الضحية في السجن مدى الحياة” في حين اعتبرت كيم كارداشيان “من المحبط ان نرى شابة وقعت ضحية الاتجار الجنسي وكانت لها الشجاعة ان تدافع عن نفسها، يحكم عليها بالسجن مدى الحياة”.

وتبلغ سينوتيا براون من العمر 29 عاماً الآن وقد أقرت بارتكابها جريمة القتل، موضحة انها كانت تعيش يومها كابوساً اذ كانت خاضعة لسطوة رجل يرغمها على ممارسة الدعارة.

ولم تكن تعرف الرجل الاربعيني الذي اردته بعدما اصطحبها الى منزله لإقامة علاقة جنسية معها. وقالت ان الذعر تملكها عندما رأت الكثير من الاسلحة النارية في منزله وخشيت على حياتها.

وقالت عارضة الازياء والممثلة كارا ديلافين “النظام القضائي متخلف كثيراً”.

وانضم الى النجوم رواد انترنت طالبوا في عريضة وقعها اكثر من 320 الف شخص حتى الجمعة بالإفراج عن الشابة، ويستغل الكثير من الفنانين شهرتهم للتنديد بالنظام القضائي الامريكي مثل نجم الهيب هوب جاي-زي الذي دعم مغني الراب ميك ميل.

واعتبر جاي-زي ان الحكم الصادر على ميك ميل بالسجن سنتين الى اربع سنوات لانتهاكه شروط الافراج المشروط عنه، قاس جداً ورأى ان هذه القضية تعكس ضرورة اصلاح نظام الحرية المشروطة.

( AFP )

شام تايمز

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