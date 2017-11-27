ألمانيا : الكشف عن عدد اللاجئين المرفوضين الذين غادروا البلاد منذ بداية 2017

تصدرت ألمانيا قائمة الدول الأوروبية في معدل ترحيل اللاجئين سواء من المغادرين طواعية أو المرفوض طلبات لجوئهم.

وذكرت صحيفة “نويه أوسنابروكر” الألمانية الصادرة يوم السبت استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” أن الاتحاد الأوروبي سجل عام 2016 معدل ترحيل بلغت نسبته نحو 106 في المئة.

ويعكس هذا المعدل عدد اللاجئين الذين غادروا طواعية أو تم ترحيلهم بالنسبة لعدد طلبات اللجوء التي صدر فيها قرارات قاطعة بالرفض.

وتتصدر ألمانيا القائمة بمعدل 101 في المئة لتتفوق بذلك على مالطا.

ويبلغ متوسط المعدل الأوروبي نحو 46 في المئة.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن عدد اللاجئين الذين رحلوا طواعية أو تم ترحيلهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري كان أعلى من عدد الحالات التي صدرت في حقها قرارات نهائية بمغادرة البلاد.

وبحسب البيانات، غادر ألمانيا خلال الفترة من يناير، حتى سبتمبر الماضي نحو 39 ألف لاجئ مرفوض، بينما بلغ عدد قرارات الترحيل التي صدرت في نفس هذه الفترة نحو 35 ألف قرار.

(DPA)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes