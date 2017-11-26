رونالدو وبنزيما ونيمار يتفوقون على ميسي

قطع برشلونة التكهنات حول رحيل ميسي وجدد عقده مع اللاعب، الذي تربى في جدران النادي وأصبح أسطورة.

وبعد يوم من تسلم ميسي جائزة الحذاء الذهبي للمرة الرابعة، كأفضل هداف في البطولات الأوروبية على مستوى الأندية، أعلن نادي برشلونة تمديد عقد نجمه حتى 2021، أي حتى يصل سنه إلى 34 عاما.

ورغم الكشف عن المبالغ الضخمة التي يتضمنها العقد، إلا أن الأرجنتيني يبقى خلف نيمار ورونالدو وكريم بنزيما، الذين يتفوقون على البرغوث من ناحية القيمة المالية للتعاقدات.

ونشر موقع برشلونة على “تويتر” صورة لميسي وهو يوقع على العقد وبجواره رئيس النادي، ومعها النص التالي: لعب مباراته الأولى قبل 4788 يوما، وخاض 602 مباراة، وسجل 523 هدفا، وفاز بـ30 بطولة وتستمر القصة.

غير أن هناك تفاصيل حول عقد ميسي الجديد لم يذكرها برشلونة، نقلها موقع “شبورت بيلد” الألماني عن “ديلي ميل” البريطاني، ومنها أن ميسي حصل على 90 مليون يورو مقابل توقيعه على العقد، وأن راتبه الأسبوعي يبلغ 560 ألف يورو، بمعنى أنه سيحصل على أكثر من 29 مليون يورو سنويا.

بينما تحدثت وسائل إعلام إسبانية أن الراتب سيبلغ 40 مليون يورو سنويا.

وهذا الراتب رغم ضخامته لا يجعل ميسى صاحب أعلى أجر في العالم، لأن نيمار، زميله السابق في برشلونة، يتقاضى حاليا في باريس سان جرمان 100 ألف يورو كل يوم، ما يعني أن راتب البرازيلي الأسبوعي يفوق راتب الأرجنتيني بمقدار 140 ألف يورو.

وإضافة إلى الراتب هناك مصادر أخرى للدخل مثل الدعاية والإعلان ومكافآت الفوز بالبطولات وغيرها.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي الجديد 700 مليون يورو، وبذلك يحتل المركز الثالث من حيث أعلى شرط جزائي، فالمركز الأول هو لكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما لاعبي ريال مدريد، ويتضمن عقد كل منهما مليار يورو.

كووورة

شام تايمز

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