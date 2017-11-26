يواكيم لوف : منتخب المغرب سيكون المفاجأة المحتملة بكأس العالم

يرى #يواخيم_لوف المدير الفني لمنتخب #ألمانيا ، أن المنتخب المغربي سيكون هو “المفاجأة المحتملة” في كأس العالم، روسيا 2018.

وقال لوف: “ندرك أن المنتخبات الجيدة للغاية هي التي تشارك في بطولة مثل كأس العالم، ومنها منتخبات قوية قادمة من إفريقيا”.

وأضاف في تصريحاته مع إذاعة brila النيجيرية ونقلتها صحيفة البطولة المغربية “المنتخب المغربي سيكون هو المفاجأة المحتملة في كأس العالم”.

وواصل “المنتخب المغربي قام بمشوار جيد جدا في مرحلة التصفيات الإفريقية والوصول إلى كأس العالم، المنتخب المغربي قدم عرضا استثنائيا ليعود من أراضي كوت ديفوار بالانتصار ضد أصحاب الأرض في الجولة السادسة”.

وبالنسبة لمنتخب المانشافت قال: “لا نحتاج كثيرا للحديث عن مدى قوة المنتخب الألماني فهو دائما من المرشحين للتتويج بكأس العالم”، ورفع لوف لقب كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، كما حصد المركز الثالث في مونديال 2010.

وتقام قرعة كأس العالم يوم 1 ديسمبر المقبل في روسيا لتحديد مجموعات البطولة، ويقع منتخب ألمانيا في التصنيف الأول وهو ما يجعله قد يقع في مواجهة منتخب المغرب (صاحب التصنيف الرابع) أو منتخب مصر (صاحب التصنيف الثالث).

شام تايمز

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