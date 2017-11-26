شاب روسي يستغرق 3 ساعات لفتح باب يفتح بثواني !

قضى شخص مخمور في روسيا ، ثلاث ساعات وهو يحاول بمشقة أن يفتح بابا في مجمع سكني، ثم وجد في نهاية المطاف أن الأمر كان يتطلب خطوة في غاية البساطة.

وبحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز عن صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن الشخص الثمل، بذل جهدا مضنيا كي يحطم الباب في غرب موسكو، ولم يترك حيلة إلا واستعان بها، ولم ينفتح الباب إلا عندما فطن إلى وجود زر يتوجب الضغط عليه.

ورصدت كاميرا المراقبة المثبتة في أعلى الباب، كيف كان الرجل السكران يشعر بالتعب ثم يلتقط أنفاسه في استراحة قصيرة قبل العودة إلى الدفع والركل، وتضرر بيت الشقة بشكل كبير جراء محاولة فتحه بالقوة، كما ظهر فأر مذعور وهو يغادر أثناء محاولة الفتح.

شام تايمز

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