سلسلة مطاعم كنتاكي تخصص خياماً مضادة لإشارات الوايرلس لزبائنها

بدأت سلسلة مطاعم “كي إف سي” للوجبات السريعة حملةً لتشجيع زبائنها على قضاء بعض الوقت داخل خيام مضادة لإشارات شبكة الإنترنت اللاسلكية، أطلقت عليها إسم “إنترنت إسكيب بود”

وتتيح الخيمة المضادة لإشارات شبكة الإنترنت اللاسلكية، الفرصة للزبائن لقضاء بعض الوقت برفقة من يحبون بعيداً عن الإنترنت حيث تعطل الإشارات اللاسلكية وتحجبها عن أجهزة.

وقال ناطق باسم مطاعم كي إف سي، بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية: ” رغم أن الخيمة تعمل بشكل فعال على حجب إشارات الإنترنت اللاسلكي، إلا أننا نتفحص جهوزيتها على الدوام لضمان خدمة مميزة لزبائننا الكرام”

وقال المسؤول عن الترويج للخيام، جورج فيلكس: “توصلنا إلى العديد من التجارب الإبداعية المتقدمة من الناحية التكنولوجية لعملائنا، ولكننا نعرف ما تمثله التكنولوجيا من عبء خلال موسم الأعياد، لذا قررنا أن نذهب في الاتجاه المعاكس، وأن ننتج منتجاً مضاداً للتكنولوجيا، لمساعدة الزبائن على النأي بأنفسهم عن أعباء التكنولوجيا”.

شام تايمز

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