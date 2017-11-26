نمر يهاجم رجل صيني قدم له الطعام من خلف القفص

أظهر مقطع فيديو التهام نمر ضخم ليد رجل مسن بإحدى الحدائق في مدينة نانيانج الصينية، بعد محاولة الرجل إطعامه من خلال القفص المحبوس بداخله.

ووفقًا لموقع “ذا صن” البريطاني، كان القفص يحوي 3 نمور فحاول الرجل منح أحدهم الطعام، ولكنه قام بإدخال يده داخل القفص ما دفع أحد النمور الثلاثة بالهجوم على الرجل والتهام يده.

ويظهر مقطع الفيديو المصور بواسطة هاتف محمول محاولة الرجل الهروب من النمر من خلال جذب يده خارج القفص، لكن محاولته لم تُفلح في تخليصه من قبضة النمر، وسرعان ما فقد الرجل المسن وعيه من شدة الألم، وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز، وتم إنقاذ العجوز من فك النمر، حيث قام أحد العاملين بالمكان، باستخدام عصا لدفع النمر بعيدًا عن الرجل.

يذكر أن هذه النمور تابعة لأحد فرق السيرك الرحالة، حيث كان من المقرر أن تقوم هذه الفرقة بعمل عرض فني مساء يوم الواقعة المؤلمة.

ونُقلت الضحية فور الحادث إلى المستشفى وتم تشخيص إصابته بإصابة خطيرة باليد اليمنى مع عدم وجود مخاوف من الأطباء على حياة المريض، ومن غير المعلوم حتى الآن الفترة الزمنية التي سيستغرقها في علاج يده المبتورة.

شام تايمز

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