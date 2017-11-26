تركيا : أطباء ينجحون بمعالجة رضيع سوري يعاني من تشوه في الجمجمة

أجرى أطباء أتراك في ولاية هطاي جنوبي البلاد، عملية جراحية ناجحة لرضيع سوري، كان يعاني من تشوه في الجمجمة.

وقال الطبيب أحمد دويماز، المختص في الجراحة التجميلية، إن الطفل السوري “محمد” (11 شهرا) كان يعاني من مرض “تعظم الدُّرُوزِ البَاكِر” (Craniosynostosis).

وأوضح دويماز، أن محمد خضع لعملية جراحية استغرقت 3 ساعات.

وبيّن أن المرض الذي كان يعاني منه الطفل يصادف واحدا من بين كل 3 آلاف مولود في العالم.

وأشار الطبيب التركي إلى أن المرض، لا يشفى إلا بالعمل الجراحي.

وأضاف أن تفاقم المرض قد يؤدي إلى ظهور بعض العيوب العصبية لدى المريض.

وأكد أهمية الكشف عن المرض في وقت مبكر.

وأضاف أن صحة الطفل محمد، جيدة، وأن جمجمته ستعود إلى شكلها الطبيعي مع مرور الوقت.

(ANADOLU)

شام تايمز

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