BBC : صور لزيارة سعودية لكنيس يهودي بفرنسا تثير جدلاً

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للزيارة التي قام بها وزير العدل السعودي السابق ورئيس رابطة العالم الإسلامي الحالي محمد العيسى يرافقه السفير السعودي في باريس محمد الإنكاري إلى أكبر كنيس يهودي في العاصمة الفرنسية.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن الزيارة تمت بدعوة من الحاخام الأكبر ليهود فرنسا حاييم كورسيي وحاخام كنيس باريس الكبير موشي صباغ، مشيرة إلى أنها “مؤشر جديد على دفء العلاقات بين إسرائيل والسعودية” على حد وصف الصحيفة.

ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت الزيارة بالتاريخية ونقلت عن صباغ قوله إنه لا يستبعد أن توجه له دعوة لزيارة السعودية، خاصة وأنه شارك في مناسبات سابقة في السفارة السعودية في باريس بدعوة من السفير الإنكاري.

وغرد الصحفي والمراسل السياسي لهيئة البث الإسرائيلية شمعون آران على صفحته على تويتر عن الحاخام موشي صباغ قوله تعليقا على الزيارة “زيارة المسؤولين السعوديين الكبيرين للكنيس كانت فريدة من نوعها ومؤثرة” مضيفا ” أومن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى الضوء الأخضر لذلك”.

واعتبر البعض على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الزيارة بداية للتطبيع بين المملكة العربية السعودية واسرائيل، وقال اخرون انه من المفارقات الغريبة و “الغبية” ادراج الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قوائم الارهاب في حين يقوم رئيس رابطة العالم الإسلامي الحالي بزيارة أكبر كنيس يهودي في باريس.

وفي المقابل عبر سعوديون عن تأييدهم لهذه الزيارة معتبرين ان الرياض تثبت انها عاصمة التسامح والاعتدال، وان الدكتور محمد العيسى يعمل جاهداً لمكافحة التطرف والإرهاب عبر نشر ثقافة التسامح بين الأديان والمذاهب، على حد وصف المغردين.

(BBC)

شام تايمز

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