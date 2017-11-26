تطلب الأمر تدخل القوات الخاصة .. تركيا : القبض على مجرم فار احتجز شقيقته وأطفالها رهائن

ألقت الشرطة الخاصة التركية القبض على مجرم فار من سجن أضنة، وأنقذت شقيقته وابنتيها، بعد أن احتجزهم كرهائن.

وقالت صحيفة “ملييت” التركية، الأربعاء إن قوات الشرطة تحققت من إقامة المجرم الفار فاتح.ك (تركي)، داخل منزل شقيقته ب.و (36 عاماً)، بمقاطعة سيحان، بمحافظة أضنة، وفور معرفة المجرم بوصول الشرطة، احتجز شقيقته وابنتيها (12 و 13 عاماً) كرهائن، تحت تهديد السلاح.

وأغلقت الشرطة مداخل ومخارج الشارع، واستعانت بأعداد كبيرة من القوات الخاصة، وأصر المجرم على احتجازهم كرهائن، رغم جميع المحاولات لإقناعه بتسليم نفسه، وإطلاق سراحهم.

وبعد ذلك، نجح عدد من عناصر القوات الخاصة بالدخول إلى المنزل عبر الشرفة، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه مستخدمين الغاز المسيل للدموع في العملية.

وصرح مدير الأمن العام، سلامي يلدز للصحفيين أن المجرم سيتم إيداعه في السجن مرة أخرى، وأضاف بالقول : “أُصيب أحد العناصر، إلا أننا تمكنا من إلقاء القبض على المجرم مستخدمين الغاز المسيل للدموع خلال العملية، والرهائن الذين تم احتجازهم من عائلة المجرم”.

المصدر : Milliyet

شام تايمز

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