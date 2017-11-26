ألمانيا : الشرطة تبحث عن 4 شبان سرقوا رجلاً في فرانكفورت

تواصل شرطة فرانكفورت آم ماين، البحث عن أربعة مشتبه بهم، كانوا قد سرقوا رجلاً يبلغ من العمر 37 عاماً، في محطة مترو الأنفاق “آلته أوبر”.

وقالت مجلة “فوكوس” الألمانية، الأربعاء إن هذه الجريمة وقعت هذه في التاسع من تموز، عند الساعة 2.40، ظهراً.

وقام الشبان بدفع الضحية من الخلف إلى الأرض، وانتزعوا منه محفظته، والهاتف المحمول ومفتاح الشقة.

وتأمل الشرطة بعد نشرها للمقطع المصور الذي يظهر فيه هؤلاء الأربعة، الحصول على معلومات من السكان.

وطلبت الشرطة ممن يملك معلومات حول هوية أو مكان إقامة هؤلاء المشتبه فيهم، الاتصال على رقم الشرطة: (06975553111).

المصدر : FOCUS

شام تايمز

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