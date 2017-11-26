تركيا : عائلة سورية تنجو من حريق التهم منزلها في إسطنبول

اندلع حريق، الأربعاء، في منزل تقيم بداخله عائلة سورية، بحي اسلنر، بمدينة اسطنبول التركية، دون إصابة أحد بأذى.

وقالت وكالة إخلاص التركية للأنباء، إن السبب وراء نشوب الحريق ما يزال مجهولاً، حيث أبلغ سكان الحي فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة، فورَ ملاحظتهم للدخان المتصاعد من المنزل، ومن ثم حاولوا التدخل وإطفاء الحريق بأنفسهم.

واتخذت الشرطة فور وصولها التدابير الأمنية اللازمة، وأخلت البناء من سكانه، فيما استمرت عملية إخماد الحريق حوالي الساعة، حيث أصبح المنزل غير صالح للسكن.

وختمت الوكالة بالقول إن الحظ رافق العائلة السورية، حيث لم يصب أحد منهم بأذى، فيما قامت الشرطة بفحص المنزل لمعرفة سبب نشوب الحريق.

المصدر : IHA

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes