العثور على جثة إسبانى فى منزله بعد 4 سنوات من وفاته!

ذكرت تقارير إعلامية محلية أن اكتشاف جثة رجل في شقة بالعاصمة الإسبانية مدريد أصاب السكان المحليين بالصدمة بعدما اتضح أنه ظل ممددا دون أن ينتبه أحد لذلك طوال أربع سنوات من وفاته.

وقالت صحيفة إلموندو إنه تم اكتشاف الجثة عندما جاء مسؤولون إلى مقر سكنه لمعرفة سبب عدم سداد فواتير لسنوات.

ويعتقد أن الرجل توفي في عام 2013 عن عمر ناهز 56 عاما بمرض كبدي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتردد أن الاكتشاف الشنيع قد أحدث جلبة في منطقة سان بلاس شرق وسط مدريد، وترك الكثير من السكان المحليين يتساءلون عن عدم ملاحظة وجود جثة متوف خلال تلك الفترة الطويلة.

ووفقا للتقرير، شدد جيران الرجل على أنه لم يكن هناك شيء غريب أو انبعاث رائحة كريهة من الشقة، بينما كانوا يعرفون أن الرجل كان مريضا واعتقدوا أنه توفي في احدى المستشفيات.

ونقلت الصحيفة عن أحد السكان قوله: “أمر لا يصدق أننا عشنا أربع سنوات مع جثة”.

شام تايمز

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