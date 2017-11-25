الكونغرس الأمريكي يضيف فصيلاً من الحشد الشعبي ناشطاً بسوريا للائحة الإرهاب .. مسؤول روسي : الأمريكيون وقحون .. ينتحلون شخصية صاحب الشقة بسوريا

تترقب أطراف عديدة داخل العراق وخارجه رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على قانون وصله قبل أقل من أسبوعين من الكونغرس، يطلب فيه الأخير من الرئيس الموافقة على فرض حظر، خلال تسعين يوماً، على قائمة تضم فصائل مسلحة اعتبرها المشرعون الأمريكيون “جماعات إرهابية”.

وللمرة الأولى، تتضمن قائمة أمريكية فصيلاً من الحشد الشعبي العراقي (مليشيات موالية للحكومة)، وهو “حركة المقاومة الإسلامية”، المعروفة باسم “النجباء”، بقيادة أكرم الكعبي، المرتبط بعلاقات وثيقة مع إيران.

وتحت عنوان “قانون الكونغرس الأمريكي (بمجلسيه) لفرض الحظر على وكلاء إيران في المنطقة خلال عام 2017″، قال الكونغرس، في تقرير على موقعه الإلكتروني يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إن “النجباء” يتلقى التسليح والتدريب من فيلق القدس الإيراني، والاستشارة من جماعة “حزب الله” اللبنانية الموالية لطهران.

وأضاف الكونغرس أن حركة “النجباء أوفدت مقاتليها إلى سوريا للدفاع عن نظام بشار الأسد، ومن ضمن عملياتها هي محاصرة مدينة حلب (شمالي سوريا)، سنة 2016.”

واتهم زعيم “النجباء”، أكرم الكعبي، باستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد التي تضم المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية، إبان الاحتلال الأمريكي للعراق، عام 2008.

ولدى “النجباء” قرابة تسعة آلاف مسلح، يقاتلون بجانب الحكومة العراقية ضد تنظيم “داعش”، ويقاتلون في الجانب الآخر من الحدود بجانب النظام السوري ضد “داعش” وفصائل المعارضة السورية.

مسؤول روسي : ” الأمريكيون وقحون .. ينتحلون شخصية صاحب الشقة في سوريا ” !

اعتبر فلاديمير شامانوف رئيس لجنة مجلس “الدوما” الروسي لشؤون الدفاع، أن نية واشنطن الاحتفاظ بقواتها في سوريا بعد تطهيرها من “داعش” سوف يعرقل التسوية السورية في ما بعد الحرب.

وفي حديث للصحفيين، قال شامانوف: “إذا ما أردنا توصيف النوايا الأمريكية بلغة سهلة ومفهومة، فهي ليست إلا وقاحة من العيار الثقيل، وهم بذلك، أي الأمريكان، ينتحلون شخصية صاحب الشقة”.

وأضاف أن التسوية في سوريا في مرحلة ما بعد القضاء على الإرهاب، سوف تبقى هنا لجملة من العوامل ولممارسات القوى الثالثة، أي الولايات المتحدة.

وسبق لجيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، وأعلن مؤخرا أن قوات بلاده لن تنسحب من الأراضي السورية قبل انتهاء عملية جنيف، وإتمام التسوية في سوريا.

وفي حديث للصحفيين قال: “لن نقدم ببساطة الآن على الانسحاب من سوريا، ولن ننسحب قبل بدء ظهور نتائج جنيف، وسوف نجلي بعض قواتنا عن سوريا، إلا أننا سنربط ذلك بحزمة من الشروط”.

(RT) – (ANAODLU)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes