الحكم على البرازيلي روبينيو بالسجن تسع سنوات بعد اتهامه بالاغتصاب

ذكرت وسائل اعلام ايطالية ان محكمة ايطالية حكمت على الدولي البرازيلي روبينيو، مهاجم ميلان الايطالي و #ريال_مدريد الاسباني لكرة القدم سابقا، بالسجن تسع سنوات بتهمة اغتصاب شابة البانية مع مجموعة من اصدقائه.

وتعود احداث الواقعة الى كانون الثاني/يناير 2013 عندما كان روبينيو لاعبا في ميلان، واتهمته محكمة في المدينة اللومباردية مع مجموعة من اصدقائه باغتصاب شابة البانية (22 عاما).

واوضحت صحيفة “كورييري ديللا سيرا” ان روبينيو وخمسة من اصدقائه جعلوا الفتاة تشرب حتى “فقدت وعيها وباتت غير قادرة على المقاومة”، ثم اقاموا معها “علاقات جنسية بالتناوب ولمرات عدة”.

ونفى روبينيو ما نسب اليه، ويستطيع ان يطعن في الحكم.

ويلعب روبينيو (33 عاما و100 مباراة دولية) حاليا في البرازيل مع فريق اتلتيكو مينيرو.

( AFP )

شام تايمز

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