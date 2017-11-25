بالفيديو .. شاب صيني ينجو من الموت مرتين على التوالي

انقضّ الموت على شاب صيني في العشرين من عمره مرتين متتاليتين، الثانية أخطر من الأولى، وبالكاد تفصل بينهما ثوان معدودات، إلا أن معجزة إلهية صدّته عنه.

وكانت سيارة منطلقة بأقصى سرعتها في مدينة اسمها Huludao بشمال مقاطعة “لياونيغ” الصينية، فلت زمام قيادتها من يدي سائقها لسبب غير معروف، فانحرفت إلى رصيف كان يقف عنده الشاب المنتظر وقتها حضور فتاة تواعد على اللقاء معها هناك، واصطدمت بحافة الرصيف وبعمود كهربائي، وكاد العمود يسقط على رأسه ويرديه قتيلاً.

الاصطدام المزدوج كبح سرعتها بقوة مشهودة، ومنعها من الاستمرار لتدهس الشاب الذي كان يتحدث عبر هاتفه الجوال، كما أن السائق نجا أيضا، سوى من جروح ورضوض غير قاتلة.

شام تايمز

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