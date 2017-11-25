فرنسا : الحكم بالسجن 6 أشهر مع النفاذ على شرطي صفع مهاجراً

قالت النيابة العامة في منطقة بولونيي سور مير الفرنسية الخميس أن حكما بالسجن لستة أشهر مع النفاذ صدر بحق شرطي فرنسي صفع عام 2016 مهاجرا في مركز تجمع للمهاجرين قرب كاليه في شمال البلاد.

وأضافت النيابة العامة إن الشرطي التابع لحرس الحدود كان مكلفا نقل مهاجر إلى قاعة محكمة في مركز اعتقال إداري.

وقبل الوصول إلى القاعة حيث كان القاضي موجودا قام الشرطي بصفع المهاجر أمام ناظرة المحكمة التي شهدت ضده وكشفت الواقعة.

من جهته، قال أنطوان دوغين محامي الشرطي “كانت حركة مؤسفة قام بها على سبيل الحماية ولم يكن يريد صفعه”، مضيفا أن المهاجر “كان يتحرك وينهض ويجلس بشكل متواصل ما أخاف الشرطي”.

وبالحكم على الشرطي بالسجن لستة أشهر مع النفاذ، تكون المحكمة قد لبت طلب النيابة العامة التي اعتبرت أن الصفعة حصلت مع العلم أن المهاجر كان مقيدا.

كما تضمن الحكم على الشرطي الأربعيني منعه من اقتناء سلاح طيلة خمسة أشهر، ومنعه من العمل في الإدارات العامة لمدة سنتين.

وتبين أن حكما بالسجن سبق وأن صدر بحق الشرطي لقيامه بضرب زوجته.

(AFP)

شام تايمز

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