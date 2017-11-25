ألمانيا : السجن لسوري أدين باغتصاب فتاة ألمانية قاصر بعد زواج شرعي عبر الهاتف !

قضت محكمة ألمانية في مدينة أولدنبورغ، بالسجن سبعة أعوام، بحق شاب سوري يبلغ من العمر 27 عاماً، بعد إدانته بـ “اغتصاب زوجته البالغة من العمر 16 عاماً، مرارا وتكراراً”.

وقالت صحيفة “نورد فيست تسايتونغ” الألمانية، الأربعاء، إن اللاجئ السوري، الذي يعيش في مدينة شورتنز، تزوج فتاة ألمانية تبلغ من العمر 16 عاماً، بموجب الشريعة الإسلامية، عبر الهاتف.

وأضافت أن إماماً قد اتصل بالفتاة الألمانية، وبحضور شهود، وعقد الزواج بينها وبين الشاب السوري.

وذكرت أنه من الواضح أن الفتاة الألمانية كانت موافقة، ووفقاً للنتائج التي توصلت إليها المحكمة، فقد تعرضت للاغتصاب ولإصابة خطيرة، عندما قامت بعصيان زوجها.

وطبقاً لما جاء في لائحة الاتهام، فبعد أن رفض الزوج ذهاب زوجته إلى ديسكو مع صديقاتها، قام بضربها باستخدام أنبوب معدني على أذرعها وساقيها.

وتحت ذريعة الرغبة في الموافقة على “الطلاق”، قام المتهم في شقة صديق له باغتصاب الفتاة مرة أخرى، وتم اعتباره اغتصاباً شديد الخطورة.

وأشارت الصحيفة أن المدان كان هدد الفتاة بسكين، كما هدد بطعنها في القلب إن لم تطع أوامره، وخلال فترة العلاقة بأكملها، أظهرت النتائج تهديدات كبيرة حدثت مراراً وتكراراً.

المصدر : Nordwest Zeitung

شام تايمز

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