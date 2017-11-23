صورة تدحض شائعات ميسي وديبالا

نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، صورة عبر حسابه في موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، تجمعه بمواطنيه جونزالو هيغواين وباولو ديبالا، على خلفية مباراة يوفنتوس وبرشلونة، أمس الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.

واجتاحت الصورة مواقع التواصل الاجتماعي في ساعات قليلة، وحصلت على أكثر من نصف مليون إعجاب، وأكثر من 12 ألف مشاركة للصورة، خاصة أن ميسي علق على الصورة وقال :”اجتماع أرجنتيني في تورينو”.

وأكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية المقربة من برشلونة، إن الصورة نفت الشائعات التي تحدثت عن العلاقة السيئة بين ديبالا وميسي، خاصة بعد تصريح نجم يوفنتوس الذي قال فيه قبل أشهر، إنه من الصعب أن يتفاهم مع أيقونة برشلونة على أرض الملعب.

كما كشفت الصورة عن الحالة الجيدة لجونزالو هيجواين، الذي لا زال يملك بعضًا من الدهون المتراكمة، إلا أن اللاعب يعيش حالة مثالية مع اليوفي، وسجل في آخر 4 مباريات بالكالتشيو.

وكان ليونيل ميسي، قد تحدث مع مواطنه هيجواين قبل انطلاق المباراة في النفق المؤدي إلى الملعب، كما أنه تحدث مع ديبالا خلال المباراة، ولكنه وضع يده على فمه لكي لا يرى أي أحد حديثهما، ويكشف عن تفاصيله.

وفي نهاية المباراة تبادل ليونيل ميسي وجونزالو هيجواين قمصانهما، قبل أن يجتمع الثلاثي في النفق المؤدي إلى غرف الملابس.

شام تايمز

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