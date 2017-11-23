لاعب برشلونة يحاول مساعدة فالفيردي بعد ورطة بيكيه

يواجه نادي برشلونة، أزمة دفاعية حقيقية، خلال مواجهة فالنسيا، الأحد المقبل، نظرا لغياب جيرارد بيكيه، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وعبر الظهير الأيسر لفريق برشلونة، لوكاس ديني، عن استعداده للعب في مركز قلب الدفاع، إن سمح له المدرب إرنستو فالفيردي بذلك.

وأضاف ديني، في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو “لقد لعبت مرتين في مركز قلب الدفاع، أنا هنا من أجل تقديم المساعدة”.

أما عن حارس مرمى فريقه، مارك تير شتيجن، والذي أصبح أحد نقاط قوة البلوجرانا، لم يتردد لوكاس ديني لحظة واحدة، في إبداء رأيه بأنه “أفضل حارس في العالم خلال الوقت الراهن”.

جدير بالذكر أن دفاع برشلونة، أصبح حاليًا من الدفاعات القوية في أوروبا، مع المدرب إرنستو فالفيردي، الذي تخلى بشكل كبير عن أسلوب التيكي تاكا.

كووورة

شام تايمز

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