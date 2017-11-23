بوفون يرد على كلمات راكيتيتش

رد المخضرم جانلويجي بوفون، حارس مرمى منتخب إيطاليا ونادي يوفنتوس، على حديث الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط برشلونة، بشأن غياب الأول عن نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وقال راكيتيتش، خلال المؤتمر التقديمي لمباراة يوفنتوس وبرشلونة، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا “من دواعي سروري مواجهة حارس مثل بوفون”.

وتابع “بالطبع شيء مؤسف ألا يكون متواجدًا في كأس العالم، إذا كان بإمكاني أن أقول شيئا، لكنت أعطيته مقعدي في المونديال”.

وقام بوفون، بالرد على كلمات راكيتيتش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا “إذا كان مركزك حارس مرمى، ربما أوافق”.

وأضاف بوفون “لكن اللعب لكرواتيا في مركز وسط الملعب بدلًا منك ليست فكرة جيدة، بعيدًا عن الدعابة، كلماتك هدية رائعة لي، أشكرك، جوردي ألبا قميصي في انتظارك”.

كووورة

شام تايمز

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