الحيل البسيطة لتجنب تأخير حقائبك في المطار

لا شك أن الانتظار مكروه من قبل العديد من الناس، فكيف إذا كان هذا الانتظار في أحد المطارات خلال رحلة تتشوق لانتهائها مثلاً، أو لملاقاة عائلتك إثرها.

إلا أن بعض الحيل البسيطة التي قد لا يتوقعها المسافر العادي، بحسب ما أشارت مجلة “ريدرز دايجست” قد تقيك كل هذا العناء.

ففي المرة القادمة التي تود فيها السفر وحجز تذاكر الطيران، لا تنسَ بكل بساطة أن تتبع تلك الخطوات، وفق ما اوردت صحيفة الأنباء الكويتية:

– أخبر الموظف في مكتب الطيران الخاص بك أن يضع علامة “هشة” Fragile على الأمتعة الخاصة بك قبل إرسالها إلى الحزام الناقل، متحججاً أنها تحتوي على أمتعة قابلة للكسر مثلاً.

بتلك الخطوة البسيطة لن يتم التعامل مع حقيبتك برعاية إضافية فقط، وإنما سيتم تحميلها في الآخر لتجنب سحقها من قبل الأمتعة الأخرى، ما يفسح المجال أمامك لاستلامها أولاً.

هكذا عند الهبوط، ستكون حقيبتك الخاصة الأولى عند التفريغ.

– إلى ذلك، يمكنك أن “تسجل بياناتك” Check in في آخر المطاف لدى مكتب شركات الطيران التي حجزت على خطوطها، فهذا سيساعد أيضا على التأكد من أن حقيبتك أو أمتعتك ستصل في المقدمة.

شام تايمز

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