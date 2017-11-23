كانوا في طريقهم للشاطئ .. تركيا : الشرطة تضبط سبعة لاجئين سوريين داخل سيارة و تعتقل السائق

ضبطت الشرطة التركية، سبعة لاجئين سوريين، بينهم امرأة وطفل، داخل سيارة، كما اعتقلت السائق، بمدينة موغلا، وهم في طريقهم للشاطئ، بهدف الوصول للجزر اليونانية بطريقة غير شرعية.

صحيفة صباح التركية قالت، الأربعاء، إن معلومات استخبارية وصلت لمديرية الأمن العام بمدينة موغلا، تفيد باقتراب أربع سيارات تحمل لاجئين سوريين من الشاطئ، وبناءً على تلك المعلومات تمكنت الشرطة من إيقاف إحدى السيارات، فيما نجح الآخرون بالهرب، على الرغم من تحذير الشرطة لهم، وأمرهم بالتوقف.

وأثناء فحص السيارة، تبين أنها كانت تقل سبعة لاجئين سوريين، لا يملكون جوازات سفر، أو هوية الحماية المؤقتة “الكملك”، فيما قامت الشرطة باعتقال السائق مولود. أ، والذي تبين لاحقاً أنه منظم تلك الرحلة.

وبحسب الصحيفة، سيتم إرسال اللاجئين لمديرية الهجرة بالمدينة، فيما ما تزال عملية البحث عن السيارات الآخرى جارية حتى الآن.

شام تايمز

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