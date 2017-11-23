مجلة أمريكية تكشف تفاصيل عملية إسرائيلية سرية في سوريا!

كشفت “مجلة فانيتي فير” الأمريكية، الخميس، عن التفاصيل السرية التي نقلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إلى الروس، في الماضي، تخص عملية مشتركة قام بها الموساد وقوات النخبة التابعة للجيش الإسرائيلي في سوريا، كشفت مخططاً لتنظيم الدولة لتطوير مواد متفجرة يمكن تركيبها على الحواسيب المحمولة.

ونقل التقرير عن خبيرين في عمليات المخابرات الإسرائيلية قولهما إن مروحيتين إسرائيليتين من طراز “يسعور”، حلقتا فوق الأردن على ارتفاع منخفض لتجاوز الرادارات، نقلتا جنوداً في وحدة النخبة التابعة للجيش الإسرائيلي وعملاء موساد من القسم التكنولوجي إلى مهمتها في سوريا.

وجاء في التقرير أن العملية الإسرائيلية هي التي أدت إلى صدور توجيهات أمريكية بحظر السفر مع الحواسيب المحمولة في الطائرات الأمريكية، خشية من إخفاء مواد متفجرة فيها، لن تقدر أجهزة التفتيش الإلكترونية على كشفها.

وبحسب تقارير أجنبية، فقد كشف الرئيس الأمريكي هذه التفاصيل الدقيقة عن المهمة السرية خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وسفير روسيا في واشنطن في السابق، سيرغي كيسلياك.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية كشفت أن الرئيس الأمريكي نقل معلومات دقيقة للروس ما أخلّ بالاتفاق مع “إسرائيل” بعدم مشاركة هذه المعلومات السرية مع أي طرف.

وأعلنت واشنطن يوم 21 مارس/آذار الماضي حظراً على أجهزة الحواسيب المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية باستثناء الهواتف على متن الطائرات التي تقوم برحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من عشرة مطارات من تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاءت الخطوة بعد أن حصل مسؤولو الاستخبارات على ما قالوا إنها معلومات بأن تنظيم الدولة يخطط لوضع قنبلة في جهاز إلكتروني.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes