همسات” تطلق الكليب الخاص بأوبريت “الله معنا”

أطلقت مجموعة “همسات” بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري الكليب الخاص بأوبريت “الله معنا” .

وذكرت وكالة (سانا) ان المشاركين في غناء الأوبريت هم عماد رمال ومحمد قباني ويزن رشيد ونور عرقسوسي وهالة القصير وإيناس لطوف.

و”الله معنا” من كلمات وألحان عادل الجراح وتوزيع هاني طيفور والإشراف العام عبد الرحيم الماني، بينما أخرج الكليب يزن نجدة أنزور.

وكان الاوبريت “الله معنا” قدم للمرة الأولى في مهرجان “شموع العطاء” بنسخته الأولى التي أقيمت في دار الأسد للثقافة والفنون في نيسان الماضي.

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شام تايمز

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