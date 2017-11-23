كيف استقبل راغب علامة جاره رئيس الحكومة سعد الحريري!

استقبل الفنان اللبناني راغب علامة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري على طريقته الخاصة، مغرداً على حسابه في “تويتر”، بفيديو وأغنيته الشهيرة الحمد الله عالسلامة” التي أصدرها في 1988، وغرد قائلاً: “دولة الرئيس الحبيب سعد الحريري، الحمد لله عالسلامة يا جاي من السفر. وحشاني الابتسامة وجهك ولاّ القمر. نورت لبنان برجوعك يا غالي”.

ثم عاد ليغرد مرة أخرى “وجودك يا صديقي على رأس الحكومة في لبنان هو رمز للسلم الأهلي الاستقرار الأمني”.

وقد ظهر علامة من محيط بيت الوسط، مقر إقامة الحريري، حيث احتشد مناصرو رئيس الحكومة سعد الحريري لاستقباله. ولكونه الوجه الفنّي الوحيد الذي كان حاضراً فقد جلب الأنظار.

وقد صرح لقناة “الجديد”: “الحريري صديق غالٍ ومحبّ وأنا منزلي في مقابل منزله”.

ونقلت عنه القناة رسالة الى الشعبين اللبناني وفي الخليج، قائلاً: “بيننا وبين الشعب الخليجي والسعودي محبة كبيرة. وأعتقد أن المؤامرات التي أحيكت على شعبينا سترتدّ على من يصنعها كائناً من كان لأن الشعوب ستتخطّى السياسية”.

وكان الحريري قد عاد مساء الثلاثاء إلى بيروت بعد نحو 3 أسابيع من إعلانه الاستقالة من رئاسة الحكومة، إثر جولة شملت فرنسا وقبرص ومصر.

شام تايمز

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