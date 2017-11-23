تبدأ شركة “سيرياتيل”, بالتعاون مع مؤسسة خيرية, العمل على إطلاق أضخم عرس جماعي سوري لألف شابة وشاب من الجيش والدفاع الشعبي.

وذكرت وكالة (سانا) ان شركة “سيريتل” تشارك مع مؤسسة” أمانة الشهيد” الخيرية بهذه الفرحة الضخمة في تكوين 500 أسرة جديدة”.

ومع العدد الجديد, يبلغ عدد عرسان الأعراس الجماعية التي أقامتها ” سيريتل ” والمؤسسة الخيرية منذ عام 2014 وحتى الآن 1460 عريسا وعروسا.

وشهد فندق “داما روز” بدمشق في شهر شباط الماضي, برعاية “سيرياتيل” , إقامة عرسين جماعيين ل120 شابا وشابة من مجموعات الدفاع الشعبية .

شام تايمز

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