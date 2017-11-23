وسائل إعلام «تستقبل خبراء تغذية» على أنهم أطباء! .. نقيب الأطباء السوريين : نسبة أمراض الأطفال طبيعية ولا حالات مرضية غريبة خلال الأزمة

أعلن نقيب الأطباء السوريين عبد القادر حسن أن نسبة أمراض الأطفال في سورية ما زالت في حدودها الطبيعية كما كانت قبل الأزمة، معلناً أنه لم يتم رصد أي جائحات مرضية غريبة خاصة بالأطفال خلال سنوات الأزمة.

وفي تصريح خاص أوضح حسن أن الأمراض التي يتعرض لها الأطفال هي في الغالب موسمية مثل الرشح والكريب، مؤكداً أن ارتفاع هذه الأمراض لا يمكن اعتبارها جائحة غريبة.

وأوضح حسن أن أمراض الأطفال لها نوعان الأول يتعرض له الأطفال منذ الولادة وحتى عمر السنتين وهي أمراض خاصة، والثاني أن الأطفال ما بعد هذا العمر معرضون لأمراض مختلفة كأي إنسان بالغ لأن الطفل معرض لأي مرض.

وفيما يتعلق بمرض شلل الأطفال أكد حسن أنه تم ضبط الحالات التي حدثت في البلاد، وأن الوزارة أرسلت اللقاح الخاص بهذا المرض إلى كافة المناطق السورية بما فيها الساخنة للقضاء على أي حالة من الممكن أن تظهر.

وفي موضوع آخر كشف حسن أن هناك بعض وسائل الإعلام تستقبل أشخاصاً وتعرف على أنهم أطباء وهم بالواقع ليس كذلك، مضيفاً: عندنا شجون في هذا الموضوع وخصوصاً مع الخاص.

وأعلن حسن أن النقابة تعمل حالياً على تعديل مادة في القانون 16 ليتح لها الإشراف على الإعلام الطبي، موضحاً أنه لا يجوز للطبيب إجراء أي ندوة أم محاضرة طبية إلا بعد حصوله على تصريح من النقابة.

وأكد حسن أنه لا يوجد تنسيق بين النقابة ووزارة الإعلام في موضوع الإعلام الطبي، مشيراً إلى أن أي إعلامي يريد إجراء مقابلة مع طبيب فإنه من المفروض أن يتأكد من اختصاصه عبر نقابته لذلك فإن هناك خللاً لابد من علاجه.

وأضاف حسن: نتمنى على أية وسيلة إعلامية أثناء إجراء مقابلات مع الأطباء أن تتواصل مع فروع النقابة للتأكد من الاختصاص باعتبار أن هذا الطبيب سيتحدث في أمور تخص حياة المواطنين وبالتالي لا بد أن يكون من ضمن اختصاصه.

وأشار حسن إلى أن انتحال صفة الطبيب أمر خطير علما أن النقابة لم تردها أي حالات عن ذلك لكن هذا لا يعني أن يكون هناك تعاون من جميع الجهات المعنية في هذا الموضوع سواء أكانت النقابة أم وزارتي الصحة والإعلام.

وفي الغضون أكد حسن أن نقابة الأطباء ستشارك في المؤتمر الذي يعقده اتحاد أطباء العرب في الكويت، متوقعاً أن يعقد المؤتمر القادم في سورية وهذا سيحدده جدول الأعمال الذي تم وضعه لمناقشته في المؤتمر الحالي الذي سيعقد في الكويت.

وفيما يتعلق بعودة الأطباء إلى مناطقهم قال حسن: هناك عودة للأطباء إلى مناطقهم، مشيراً إلى عودة عدد من الأطباء إلى دير الزور.

الوطن

شام تايمز

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