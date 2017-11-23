«التجاري» أصدر تعليمات تسليمها للأقارب من الدرجة الأولى .. السماح للأقرباء من الدرجة الثانية استلام بطاقة الصراف الآلي قيد الدراسة

كشف مدير في مصرف حكومي عن مذكرة جديدة يتم إنجازها حول السماح بتسليم بطاقات الصراف الآلي بموجب وكالة للأقارب من الدرجة الثانية، على أن تكون الوكالة مصدقة أصولاً، ولحظ فيها صراحة تفويض المتقاعد باستلام هذه البطاقة وخاصة في الوكالات العامة التي تعطي الوكيل حقوقاً واسعة للتصرف نيابة عن الموكل، إلا أنه لابد أن تتضمن بشكل ظاهر موضوع تسليم البطاقة للوكيل، واعتبر أن ذلك يأتي في إطار تسهيل عملية الحصول على بطاقة الصراف للمتقاعدين بشكل قانوني و مضبوط لا يسمح بحدوث مخالفات أو تجاوزات.

وكان المصرف التجاري قد حدد أمس التعليمات الخاصة بآلية تسليم بطاقات الصراف الآلي لمتعاملي المصرف لغير أصحابها، ونصّت التعليمات على وجوب التأكّد من أن المتعامل هو صاحب بطاقة الصراف الآلي، عند تسليم البطاقات أو الأرقام السرية الخاصة بها، وذلك بمطابقة الوثيقة الشخصية مع البيانات الموجودة، وإجراء التحديث اللازم للبيانات في حال عدم اكتمالها حسب التعليمات الصادرة،

بينما يتم تسليم البطاقات لغير أصحابها في عدة حالات هي إن تسلم البطاقة للوكيل القانوني للمتقاعد فقط ولأقارب الموكل من الدرجة الأولى (أب، أم، إبن، إبنة) ويشمل الزوج والزوجة بموجب وكالة عامة أو خاصة مصدقة أصولاً بتاريخ حديث لا يتجاوز الأسبوع من النائب العام في المحافظة التي ستستخدم بها، على أن تتضمن الوكالة عبارة «لاستلام بطاقات الصراف الآلي والرقم السري» بشكل صريح.

وفي الحالة الثانية تسلم البطاقة للوكيل القضائي عن غائب أو مفقود بموجب قرار قضائي يخوله باستلام بطاقة الصراف الآلي لتمكينه من استلام الرواتب والمعاشات لغرض الإنفاق على أولاد المفقود أو الغائب القُصر.

وفي الحالة الثالثة تسلم البطاقة للوصي عن قاصر أو القيم الشرعي عن مريض بموجب قرار قضائي يأذن له باستلام بطاقة الصراف الآلي.

كما بينت تعليمات المصرف التجاري السوري أنه بالنسبة للعاملين في التربية في الجولان السوري المحتل المستحقين لأجورهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2001 يستمر العمل بالقرار القاضي بتجديد بطاقات الصراف الآلي لأقاربهم بموجب الوكالات الممنوحة لهم أصولاً.

وجاءت التعليمات التنفيذية التي صدرها المصرف التجاري السوري بناءً على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تسليم بطاقات الصرّاف الآلي للمتقاعد بناء على مقترحات المصرف التجاري السوري ومذكرة وزارة المالية الخاصة بذلك لرئاسة الحكومة حول تسليم بطاقات الصراف الآلي للوكيل من أقارب الموكل من الدرجة الأولى بموجب وكالة عامة أو خاصة مصدقة أصولاً بتاريخ حديث لا يتجاوز الأسبوع على أن يصدق عليها النائب العام في المحافظة التي ستستخدم بها، وتضمين الوكالة بعبارة صريحة لاستلام بطاقات الصراف الآلي والرقم السري الخاص بالبطاقة على أن يتم تقديم بيان عائلي مصدق وحديث يبين درجة القرابة للوكيل والموكل وإخراج قيد حديث للموكل.

إضافة إلى السماح بتسليم بطاقات الصراف الآلي للوكيل القضائي المؤقت عن المتقاعد (الغائب أو المفقود) وذلك بعد تثبيت القاضي الشرعي من كون المتعاقد الغائب أو المفقود ما زال على قيد الحياة وعدم وجود أي ملاحقة قضائية أو أمنية بحقه قبل إصدار قرار الوكيل أو الوصي.

الوطن

شام تايمز

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