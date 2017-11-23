ابراهيموفيتش يحقق إنجازا فريدا

حقق النجم السويدي العائد من الإصابة زلاتان إبراهيموفيتش إنجازا جديدا، رغم خسارة فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام بازل السويسري 0-1 مساء الأربعاء، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ودخل إبراهيموفيتش بديلا في الشوط الثاني للفرنسي مارسيال، ليصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يشارك في البطولة مع 7 أندية مختلفة.

وسبق للنجم السويدي أن خاض منافسات دوري الأبطال مع فرق أياكس أمستردام، يوفنتوس، إنتر ميلان، برشلونة، ميلان، باريس سان جيرمان.

ورغم الخسارة، يحتفظ مانشستر يونايتد بإمكانية إنهاء المجموعة متصدرا، حيث يبتعد بفارق 3 نقاط عن كل من بازل وسيسكا موسكو مع تبقي جولة واحدة فقط.

كووورة

شام تايمز

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