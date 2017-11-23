مانشستر يونايتد يسقط أمام بازل وبرشلونة يورط يوفنتوس في قمة سلبية

تعرض مانشستر يونايتد الإنجليزي للهزيمة الأولى له في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما سقط خارج أرضه أمام بازل السويسري 0-1 مساء الأربعاء، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى.

وتجمد رصيد يونايتد بهذه النتيجة عند 12 نقطة، ليبتعد بفارق 3 نقاط عن بازل الذي يتفوق بفارق الأهداف عن سيسكا موسكو الروسي الذي فاز في وقت سابق على بنفيكا البرتغالي 2-0.

وأحرز مايكل لانج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89.

أراح مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو مجموعة من لاعبيه في هذه المباراة، فشارك الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو بدلا من الإسباني دافيد دي خيا، ولعب المدافع الأرجنتيني ماركوس روخو للمرة الأولى بعد غياب طويل للإصابة.

وحل الظهيران دالي بليند وماتيو دارميان مكان أشلي يونج وأنطونيو فالنسيا، فيما لعب مروان فيلايني في خط الوسط بجانب أندير هريرا على حساب الصربي نيمانيا ماتيتش، وشارك البلجيكي روميلو لوكاكو كرأس حربة أمام الثلاثي جيسي لينجارد وبول بوجبا ومارسيال.

وكاد بازل أن يباغت ضيفه في الدقيقة السابعة عبر انطلاقة مميزة من مهاحمه النرويجي محمد اليونسي من الناحية اليمنى، ورد مانشتر يونايتد في الدقيقة 11 عبر لوكاكو الذي تلقى تمريرة خلف الدفاع من بوجبا لكن الحارس توماس فاسليك تصدى لمحاولته.

وبعدها بدقيقة أبعد لاعب بازل مانويل أكانجي كرة رأسية من على خط المرمى للبلجيكي فيلايني.

وواصل يونايتد محاولاته لإيصال الكرة إلى فيلايني داخل منطقة الجزاء، فنفذ الهولندي بليند ركلة حرة باتجاه الدولي البلجيكي الذي سد بجانب القائم القريب في الدقيقة 16.

واستمرت سيطرة يونايتد في النصف الثاني من الشوط الأول، وأصاب فيلايني القائم بكرة رأسية جديدة، قبل أن يطلق روخو تسديدة صاروخية اصطدمت برأس مدافع وهزت العارضة.

واقترب لوكاكو من افتتاح التسجيل مع بداية الشوط الثاني، لكن رأسيته ابتعدت عن المرمى بعد عرضية مميزة من بوجبا.

جاء الدور على بازل الذي احتسبت له ركلة حرة على مشارف منطقة جزاء يونايتد نفذها سيري دي بجانب المرمى في الدقيقة 50.

مرت الدقائق التالية هادئة على الفريقين رغم سيطرة يونايتد على المجريات واعتماد بازل على الهجمات المرتدة التي من إحداها انسل ريناتو ستيفين من الناحية اليمنى وتخطى دالي بليند قبل أن يسدد بيسراه كرة ملتفة مرت بجانب القائم البعيد في الدقيقة 63.

جاءت أخطر فرص المباراة في الدقيقة 67، عندما وصلت كرة عرضية مرتدة من الدفاع إلى رأس لاعب بازل مايكل لانج الذي سدد في العارضة قبل أن ترتد الكرة إلى اليونسي، لكن روميرو عاد لمرماه في الوقت المناسب.

وتدخل روخو لحماية فريقه من هدف محقق عندما حوّل راوول بيتريتا الكرة إلى رأس الحربة ديميتري أوبرلين الذي حاول التسديد، لكن روخو ارتمى للتصدي للكرة في الوقت المناسب، ورد يونايتد عبر البديل ماركوس راشفورد الذي هزت تسديدته الأرضية الشباك من الخارج.

ودخل السويدي العائد من الإصابة زلاتان إبراهيموفيتش مكان مارسيال، لكن ضغط بازل استمر في ظل حاجته للفوز.

وأطلق العاجي سيري دي تسديدة قوية للغاية من على بعد 25 ياردة، أحسن روميرو التعامل معها في الدقيقة 77.

وفي النهاية أثمر الضغط عن هدف لصاحب الأرض في الدقيقة 89، عندما مر بيريتا من اليسار ومرر كرة أمام المرمى وصلت إلى لانج الذي وضعها من مسافة قريبة في الشباك.

برشلونة يضمن الصدارة ويورط يوفنتوس في قمة سلبية

عاد برشلونة الإسباني بتعادل سلبي من ملعب يوفنتوس في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 11 نقطة ليضمن صدارة المجموعة الرابعة، بينما ظل يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويؤجل حسم تأهله للدور الثاني إلى الجولة الأخيرة، بعدما رفع سبورتنج لشبونة رصيده إلى 7 نقاط بفوزه على أولمبياكوس اليوناني (3-1) بالجولة ذاتها.

بدأ برشلونة اللقاء بدون نجمه الأول ليونيل ميسي حيث جلس على مقاعد البدلاء، لذا اختفت خطورة الفريق الكتالوني، حيث لم يهدد مرمى بوفون سوى بتسديدات غير مؤثرة لباولينيو، وركلة حرة لراكيتيتش خدعت الجميع واصطدمت بالقائم الأيمن.

أما المفاتيح الهجومية أندريس إنييستا ولويس سواريز وجيرارد دولوفيو، كانت أشباح تجري وسط دفاع السيدة العجوز.

على الجهة الأخرى لم يستثمر اليوفي اللعب وسط جماهيره، وحالة الارتباك التي تصيب دفاع البارسا، واكتفى بتهديد منافسه بثلاث محاولات لديبالا وتسديدتين لدوجلاس كوستا تصدى لهما تير شتيجن بثبات بينما اختفى جونزالو هيجواين تمامًا.

تحسن أداء برشلونة نسبيًا في الشوط الثاني وتحرر هجوميًا مع نزول ميسي مكان دولوفيو، إلا أن محاولاته الأخطر اقتصرت على ركلات حرة سددها لويس سواريز وميسي فوق العارضة، بينما أهدر لوكاس ديني أخطر فرص اللقاء بتمريرة كرة قصيرة إلى لويس سواريز أمام المرمى الخالي.

زادت الالتحامات البدنية والتدخلات العنيفة بين لاعبي الفريقين ليشهر الحكم ميلورد مازيتش 3 إنذارات لبيكيه ولوكاس ديني وأليكس ساندرو.

تحرك ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس لتنشيط الصفوف بإشراك رودريجو بنتانكور وكلاوديو ماركيزيو مكان بيانيتش وكوادرادو، وفي الدقائق الأخيرة شارك بليز ماتويدي مكان دوجلاس كوستا، كما شارك جوردي ألبا مكان إنيستا ولكن كانت جميع التبديلات دون جدوى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع كاد ديبالا أن يسجل هدف الفوز، إلا أن تير شتيجن تصدى لتسديدة ديبالا بصعوبة بالغة لينقذ البارسا من هدف محقق في وقت قاتل.

كووورة

شام تايمز

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