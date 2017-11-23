باريس سان جيرمان يعاقب سيلتيك وبايرن ميونخ يتخطى أندرلخت

عاقب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه سيلتيك الأسكتلندي بفوز ساحق بنتيجة 7-1 ، مساء الأربعاء ، على ملعب “حديقة الأمراء” في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تقدم سيلتيك بهدف بعد ثوانٍ معدودة عن طريق موسى ديمبيلي ولكن رد باريس كان قاسياً بسبعة أهداف بدأها البرازيلي نيمار بثنائية في الدقيقتين 9 و22 ثم الأوروجوياني إدينسون كافاني في الدقيقة 29 والفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 35 والإيطالي ماركو فيراتي في الدقيقة 75 ثم سجل كافاني هدفه الثاني والسادس لفريقه في الدقيقة 79 وأحرز البرازيلي داني ألفيس الهدف السابع في الدقيقة 80.

ورفع باريس رصيده بقيادة مديره الفني الإسباني يوناي إيمري إلى 15 نقطة ليحصد العلامة الكاملة في صدارة ترتيب المجموعة بينما يبقى سيلتيك في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بقيادة المدير الفني برندان رودجرز.

المباراة في مجملها كانت سريعة وحافلة باللمحات الفنية من كتيبة رفاق نيمار وكافاني رغم البداية القوية للفريق الأسكتلندي إلا أن قدرات باريس كانت أعلى بكثير من منافسه.

الإثارة عرفت طريقها للمباراة مع اللحظات الأولى بعد تقدم موسى ديمبيلي الذي هز شباك باريس من تسديدة سكنت المرمى وسط صمت الجماهير الفرنسية التي فوجئت بالبداية القوية من جانب الفريق الأسكتلندي إلا أن هذه المفاجأة تلاشت سريعاً بعدما نجح نيمار في تسجيل الهدف الأول والتعادل لفريقه من انطلاقة رائعة ليودع الكرة شباك سيلتيك بعد مرور 9 دقائق.

استمر الضغط الباريسي على مرمى سيلتيك من خلال محاولات من كافاني ونيمار وتعرض ميكائيل لوسينج مدافع الفريق الأسكتلندي للإصابة وغادر في الدقيقة 13 لصالح نير بيتون.. ونجح نيمار في تسجيل الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 22 من خلال محاول قريبة استغلها اللاعب البرازيلي باقتدار.

لم يتغير الحال وسط طوفان هجومي فرنسي أسفر عن هدف ثالث في الدقيقة 29 عن طريق كافاني وسط انهيار دفاعي أسكتلندي بشكل واضح ، وبعدها بست دقائق توج مبابي مجهوده وتحركاته بتسجيل هدف رابع ورائع بتسديدة اصطدمت بالقائم من الداخل وسكنت الشباك ببراعة في الدقيقة 35 ليعزف لاعبو باريس سيمفونية كروية على نار هادئة لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق للفريق الفرنسي.

الشوط الثاني قدم بداية هادئة من باريس ومحاولات من سيلتيك لتصحيح الأوضاع بتسديدة من جانب روجيك ثم كرة آخرى أبعدها الحارس ولكن هذه الانتفاضة الأسكتلندية لم تستمر طويلاً في ظل سيطرة تعود إلى باريس في وسط الملعب بجانب تحركات رائعة من نيمار الموهوب.

وأشرك باريس تغييراً بنزول باستوري بدلاً من دراكسلر بينما دفع سيلتيك بالمهاجم إيبوي كواسي على حساب نتشام ، وهدأ إيقاع اللقاء قبل أن تعود الإثارة من خلال هدف خامس يسجله ماركو فيراتي من تسديدة عبر كرة عرضية وصلت للاعب الإيطالي لتسكن الشباك ببراعة في الدقيقة 75.. وأجرى سيلتيك ثاني تغييراته بنزول ليج جريفيث بدلاً من موسى ديمبيلي بينما دفع باريس بالثنائي دي ماريا ولوسيلسو بدلاً من مبابي وفيراتي.

هدف فيراتي أشعل حماس لاعبي باريس فنجح كافاني في التسجيل من كرة عرضية حولها اللاعب الأوروجوياني داخل الشباك في الدقيقة 79 ثم هدف سابع من تسديدة رائعة عن طريق داني ألفيس في الدقيقة 80.

حاول باريس في الدقائق الأخيرة زيادة الغلة التهديفية قبل أن ينتهي اللقاء بفوز ساحق بسبعة أهداف للعملاق الفرنسي.

بايرن ميونخ يتخطى أندرلخت بشق الأنفس ويخسر نجميه

حقق بايرن ميونخ الألماني فوزا صعبًا على مضيفه أندرلخت البلجيكي، في المباراة التي جمعتهما الليلة على ملعب “كونستنت فاندن ستوك”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 12 نقطة في وصافة المجموعة الثانية خلف باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 15 نقطة، فيما تذيل أندرلخت المجموعة بلا نقاط.

سجل هدفي بايرن كل من روبيرت ليفاندوفسكي (51) وكورينتين توليسو (77)، فيما جاء هدف أندرلخت عن طريق سفيان هني (63).

ودخل أندرلخت المباراة بحماس كبير بحثًا عن نتيجة إيجابية تساعده على احتلال المركز الثالث للتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وبالفعل جاءت أولى فرص اللقاء في الدقيقة 8 عن طريق لوكاس تيودورزيك، مهاجم أندرلخت، الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة أرضية، إلا أن حارس بايرن سفين أولريتش تألق وأبعد الكرة.

ورد سبيستيان رودي، لاعب بايرن ميونخ في الدقيقة 16 بتسديدة ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، أمسكها حارس أندرلخت بسهولة.

وتألق أولريتش نجم الشوط الأول بلا منازع، بعدما تصدى لتسديدة قوية من دينيس أبياه، غير المراقب والذي استلم تمريرة سحرية من الجزائري سفيان هني، ليصوب بقوة تجاه المرمى، إلا أن الحارس أبعدها إلى ضربة ركنية في الدقيقة 17.

وعاد تيودورزيك لإضاعة انفراد مجددًا أمام أولريتش المتألق في الدقيقة 30، بعدما استلم تمريرة رائعة من هني، ولكنه سددها برعونة لتمر الكرة بجوار القائم الأيسر.

ونظم بايرن ميونيخ هجمة مرتدة سريعة عن طريق آريين روبن، الذي أرسل كرة عرضية إلى زميله أرتورو فيدال، إلا أن ماتز سيلس حارس أندرلخت تدخل في اللحظة الأخيرة لتصل الكرة إلى روبيرت ليفاندوفسكي الذي سدد في المرمى الخالي، ولكن أبياه أبعد الكرة.

وواصل تيودورزيك، إضاعة الفرص المحققة في الدقيقة 39 بعمد استلم تمريرة ضالة من كورينتين توليسو وضعته في موقف انفراد، إلا أن أولريتش حافظ على نظافة شباكه وأبعد الكرة.

وشهدت الدقيقة 43 خروج تياجو ألكانتارا مصابًا بعد كرة مشتركة مع سفين كومس، لاعب أندرلخت، ليحل خاميس رودريجيز بدلاً منه.

ومع بداية الشوط الثاني خرج روبن أيضًا من مصابًا بعد تمت عرقلته من قبل أوروس سبايتش، ليحل خافي مارتينيز بدلاً منه.

ومن هجمة منظمة بدأها خاميس رودريجيز حيث مرر الكرة إلى توليسو الذي أرسل عرضية أرضية إلى ليفاندوفسكي، ضعها الأخير في المرمى بسهولة، أحرز بايرن هدفه الأول في الدقيقة 51.

وأضاع ليفا هدفًا محققا في الدقيقة 58 بعدما استلم تمريرة رائعة من العمق قبل يسدد كرة غابت عنها الدقة لتمر بعيدًا عن القائم الأيسر.

وسجل هني هدف التعادل في الدقيقة 63، بعدما استلم كرة ممهدة بالرأس من تيودورزيك داخل منطقة الجزاء، ليضعها بقوة في الشباك.

وتألق سيلس حارس أندرلخت الذي تصدى لكرة خطرة من ليفاندوفسكي في الدقيقة 68، قبل أن تشتت من قبل الدفاع.

وكاد البديل خافي مارتينيز أن يتقدم لبايرن ميونخ من رأسية قوية في الدقيقة 73، ولكن كرته خرجت بجوار القائم الأيسر.

وعاند الحظ مجددًا تيودورزيك الذي سدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 76 ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر بسنتيمترات قليلة.

وخطف توليسو هدف الفوز للفريق البافاري إذ ترجم عرضية جوشوا كيميتش إلى هدف برأسية متقنة في الدقيقة 77.

وهدد أدريان تريبيل مرمى بايرن ميونخ بضربة حرة مباشرة نفذها في الدقيقة 82، ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

واعترض رودي تمريرة خاظئة من دفاع أندرلخت، ليمنح كرة رائعة لليفاندوفسكي وضعته في موقف انفراد، إلا أن الحارس تصدى للكرة في الدقيقة 85، وتلت تلك الهجمة بدقيقة رأسية خطيرة من توليسو، ولكن الحارس أبعدها إلى ضربة ركنية.

وألغى حكم اللقاء هدفًا في الدقيقة 88 لأندرلخت سجله البديل حمدي الحرباوي بداعي التسلل، لتنتهي المباراة بفوز الفريق البافاري بهدفين مقابل واحد.

كووورة

شام تايمز

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