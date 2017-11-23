ألمانيا : سبعيني يجد سيارته بعد 20 عاماً من نسيان مكانها

أبلغ رجل ألماني السلطات الألمانية عام 1997، عن سرقة سيارته في مدينة فرانكفورت، وفي 2017، أي بعد بعد عشرين سنة، عثرت السلطات على السيارة، وتبين أنها لم تكن مسروقة، بل نسي صاحبها أين ركنها.

وعُثر على السيارة في مرآب لمبنى صناعي قديم كان من المقرر هدمه، وكاد أن يتم تدمير السيارة، إلا أنه تم إبلاغ الشرطة عنها، والتي تحققت بدورها من هوية مالكها.

والرجل الذي يبلغ من العمر 76 عاماً الآن، ذهب إلى الشرطة مع ابنته لاسترجاع السيارة، لكن لسوء الحظ تبيّن أنها لم تعد صالحة.

وقالت سلطات فرانكفورت إن السيارة لم تعد قيادتها ممكنة، وسيتم إرسالها إلى مكان تجميع الخردة.

وسبق أن وقعت حادثة مشابهة في ألمانيا، حيث عثر رجل على سيارته بعد عامين، إذ أنه نسي مكان ركنها في ميونيخ، وأبلغ الشرطة بأنه فقد السيارة، ليعثر عليها على بعد 4 كيلومترات من المكان الذي اعتقد أنه ركنها فيه.

وكان صندوق السيارة يحتوي على مبلغ 40 ألف يورو، بالإضافة إلى معدات تبلغ قيمتها 50 ألف يورو.

شام تايمز

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