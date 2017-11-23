ألمانيا : العثور على مقتنيات مسروقة لجون لينون في برلين

عثرت الشرطة الألمانية على مقتنيات مسروقة تعود للموسيقي جون لينون كانت قد فقدت من منزله في وقت سابق.

وقالت الشرطة، الأربعاء، إنها استطاعت مصادرة أكثر من 100 مادة مسروقة، مضيفة أن من بين هذه المسروقات أيضا أسطوانة سجل عليها حفل موسيقي لفرقة البيتلز ونظارتان وعلبة لحفظ السجائر، وورقة تحتوي على نوتات موسيقية.

وأكدت الشرطة أنها اعتقلت رجلاً (58 عاماً) كانت بحوزته هذه المسروقات التي يعُتقد أنها سرقت من منزل يوكو أونو، أرملة لينون في نيويورك في عام 2006.

وقال المحققون إن “أغلبية المسروقات وجدت في دار مزاد في برلين في يوليو/تموز الماضي، الأمر الذي دفعهم للبحث عن المقتنيات المسروقة الأخرى للينين”.

وتحققت أونو من حقيقة المسروقات بواسطة صور في القنصلية الألمانية في نيويورك، بحسب وسائل إعلام ألمانية.

واعُتقل المتهم بسرقة هذه المواد في برلين الاثنين بعدما فتشت الشرطة منزله وسيارته.

وقال مارتن ستيلتنر المتحدث باسم المدعي العام في برلين إن “مشتبهاً آخر يعيش في تركيا، إلا أنه لا يمكن التحقيق معه في الوقت الحالي”.

وأضاف أن هذا المشتبه كان يعمل سائقاً لدى أرملة لينون.

وأردف ستيلتنر أنه لا يعلم موعد إعادة المقتنيات المسروقة لأونو.

يذكر أنه في فبراير/شباط، بيع معطف من الجلد يعود لجون لينون في مزاد علني في بريطانيا بنحو 10.400 جنيه إسترليني.

(BBC)

شام تايمز

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