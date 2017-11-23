رئيس الحكومة يطلب الجهات العامة بفصل الموظفين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية و الاحتياطية

أصدر عماد خميس، رئيس الحكومة قراراً طلب بموجبه من كل الوزارات والجهات العامة التقيد بمضمون تعميم الحكومة السابق الذي يحمل الرقم 13601 تاريخ 20/10/ 2016 والمتضمن إنهاء خدمة العاملين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.

وجاء القرار، “لما تقتضيه المصلحة العامة من الدقة والسرعة في إنجاز المعاملات ولعدم إظهار الجهات بدور المساعد على استمرار العاملين المتخلفين عن أداء الواجب الوطني بخدمة العلم (الإلزامية والاحتياطية)”.

وتم التأكيد في القرار الجديد على “الالتزام بتنفيذ مضمون التعميم السابق والتدقيق في مشاريع قرارات إنهاء خدمة العاملين في الدولة المتخلفين عن أداء الخدمة المرسلة من وزارة الدفاع وضمن المهل المحددة في كتبها”.

شام تايمز

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