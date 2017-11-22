بركان ريال مدريد ينفجر بسداسية أمام أبويل

تأهل نادي ريال مدريد الإسباني، للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد تحقيق فوز كبير على فريق أبويل نيقوسيا القبرصي بستة أهداف دون رد.

سجل أهداف الفريق الملكي كل من لوكا مودريتش في الدقيقة 23، كريم بنزيمة في الدقيقتين 39 و46، ناتشو فيرنانديز 41، وكريستيانو رونالدو 49 و54.

ولايزال يحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، خلف توتنهام المتصدر، فيما يقبع أبويل في المركز الأخير برصيد نقطتين.

بدأت المباراة بضغط عالٍ من أصحاب الأرض على ريال مدريد، ولم يتمكن لاعبو الفريق الملكي من اللعب بأريحية في أول 20 دقيقة.

ومن كرة فشل مدافع أبويل في تشتيتها، افتتح لوكا مودريتش أهداف المباراة في الدقيقة 23 من تسديدة على الطائر سكنت الزاوية اليمنى لحارس أبويل.

سرعان ما تولى ريال مدريد زمام المباراة وأخذ لاعبوه في تداول الكرة بشكل أسرع بعد ظهور المساحات في دفاع أبويل، حتى جاءت الدقيقة 39 لتسفر عن عودة كريم بنزيمة للتهديف من جديد بعدما استغل انفراده بالحارس، إثر تمريرة مودريتش الحريرية، لينطلق مهرجان أهداف الفريق الملكي.

سجل المدافع ناتشو هدف المرينجي الثالث من ضربة ركنية نفذها أسينسيو ووصلت لفاران، ثم وضعها ناتشو بسهولة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول قدم رونالدو هدية لبنزيمة بصناعة الهدف الرابع بعد عدة تمريرات لتنتهي بالهدف الرابع.

لم يتبدل الحال في الشوط الثاني حيث ظهر الفريق القبرصي بشخصية مستسلمة أمام نجوم ريال مدريد، وفي الدقيقة 59 انطلق مارسيلو في الجبهة اليسرى وأرسل كرة عرضية متنقة لم يتوان رونالدو في وضعها بالشباك لتسفر عن الهدف الخامس.

استغل صاروخ ماديرا مباراة اليوم للعودة لعاداته المفضلة وهي تسجيل الأهداف، حيث عاد بنزيمة لرد هدية رونالدو ومرر له كرة في الدقيقة 64 والمرمى خالٍ، ليسجل الدون الهدف السادس.

كاد رونالدو أن يكمل الهاتريك له في المباراة بعد دقيقة واحدة من الهدف السادس، ولكن جاءت تسديدته بجوار القائم الأيسر.

وجد لاعبو ريال مدريد استسلام تام من فريق أبويل، وهو ما أدركه زيدان ليقرر إراحة توني كروس، كريم بنزيمة ومارسيلو وإشراك داني سيبايوس، ثيو هرنانديز وبورخا مايورال.

أضاع مايورال فرصة محققة في الدقيقة 82، بعد عمل كبير لأسينسيو، الذي أرسلها لثيو على الجهة اليمنى، لتصل لمايورال الذي تعثر وأضاعها بغرابة، لتنتهي المباراة بسداسية نظيفة.

كووورة

شام تايمز

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