فالفيردي يحذر من جراح يوفنتوس ويطالب بإيقاف قصص ميسي

تحدَّث إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، عن ظروف مواجهة فريقه ليوفنتوس غدًا الأربعاء، في قمة مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث يأمل في حسم التأهل والصدارة معًا.

وقال فالفيردي في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية اليوم الثلاثاء، إنَّه سيواجه يوفنتوس القوي على أرضه وبين جماهيره، وصاحب الأداء المميز القادر على خلق الفرص”.

وأوضح “هم أصحاب أكبر سجل تهديفي بالدوري الإيطالي حتى الآن (37 هدفًا)، لكننا نأمل أن نخوض مباراة رائعة بكل حماس”.

وأضاف “المباراة ستكون صدامًا بين فريقين كبيرين، وستكون أيضًا صراعًا في الأساليب للسيطرة على الكرة، خطتنا تعتمد على الفوز بالمباراة؛ لأن النتيجة مهمة لنا، لذلك ستكون المباراة معقدة”.

وبيَّن فالفيردي أن يوفنتوس خارج لتوه من خسارة أمام سامبدوريا، لذلك يريد التعويض أمامنا، وهو ما يدفعنا لنكون على أفضل جاهزية لمواجهة محاولاته لمداواة جراحه.

وعن عدم اتضاح الرؤية حول تجديد عقد نجم الفريق ميسي، قال مدرب برشلونة: “ليونيل معنا، وهذا ما يهم، لن نبحث عن أمور لم تحدث بعد، دعونا نتوقف عن سرد مثل هذه القصص”.

وبالنسبة لمهاجم يوفنتوس باولو ديبالا، قال فالفيردي، إنه لاعب مهم للغاية لفريقه، لكن لن أضع تركيزي عليه وحده. يوفنتوس يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين، وأنا أحترمهم جميعًا، إذا كان بإمكاني الضغط على 5، أو 6 لاعبين منهم والتخفيف من خطورتهم فسيكون الأمر رائعًا.

وعن التعزيزات التي يتوقع إتمامها في الميركاتو الشتوي، بين فالفيردي أن الأبواب مفتوحة لتحسين الفريق، وسنرى ما يمكن القيام به، لتحديد من سيرحل ومن سيأتي.

وحول غياب إيطاليا عن المونديال قال إن الأمر مؤسف للجميع، وعندما تحدث كارثة، يعتقد الجميع أن كل شيء يجب أن يتغير، لننظر إلى يوفنتوس، فقد خسر نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، لكنه عاد للمنافسة من جديد، وباعتقادي يوفنتوس واحد من عظماء أوروبا.

وعن غياب القائد بيكيه أمام فالنسيا، بين فالفيردي إنه يملك 3 لاعبين في هذا المركز، والأمر ليس مقلقَا، حيث لعب فيرمايلين مع منتخبه مباراتين في غضون أيام قليلة، وأفهم تمامًا أنه مستعد للعب.

كووورة

شام تايمز

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