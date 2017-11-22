زوجان استعملا الأجهزة الكهربائية نفسها 60 عاماً

قرر مسنان بريطانيان استبدال الأجهزة الكهربائية التي اشترياها مع زفافهما منذ 61 عاماً لكن السبب لم يكن أن الأجهزة توقفت عن العمل.

سيدني ساوندرز وزوجته راشيل، قررا عرض أجهزتهما الكهربائية في متحف وهي فرن، وسخان، وغسالة كهربائية، ومجفف ملابس، اشترياها عام زواجهما 1956، ليؤكدا للجيل الجديد كم كانت الصناعة في خمسينيات القرن الماضي أفضل بكثير مما هي عليه الآن.

المحاسب المتقاعد علق: «الأشياء كانت تصنع بجودة أعلى في تلك الأيام. كانت أكثر متانة وقوة، لكن بالتأكيد الأشياء الحديثة أكثر تطوراً».

وأضاف: «أعتقد أن كل شيء كان ينال اهتماماً أكبر بكثير في الماضي».

وكان سيدني قد اشترى الفرن مقابل 19 جنيهاً إسترلينياً، والسخان بـ15 جنيهاً، والغسالة بـ60 جنيهاً، أما مجفف الملابس فكلفه 52 جنيهاً.

شام تايمز

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